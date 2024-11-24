Румыния и Болгария частично вошли в Шенгенскую зону

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Пограничный контроль на воздушных и морских границах Румынии и Болгарии перестал действовать в ночь на 31 марта. На сухопутных границах погранконтроль временно сохраняется, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance

Входящие в Евросоюз Румыния и Болгария присоединились к безвизовому пространству Шенгенской зоны, однако лишь частично. В ночь на воскресенье, 31 марта, отменен пограничный контроль в аэропортах, а также в морских портах, однако погранконтроль на сухопутных границах этих стран пока будет сохранен.

Это связано с тем, что на полное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне наложила вето Австрия, мотивируя такое решение своими опасениями в связи с возможным притоком беженцев. Решение об отмене погранконтроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии со странами Евросоюза должен принять Совет ЕС, причем в Бухаресте и Софии надеются, что это будет сделано до конца текущего года. Переговоры продолжаются.

Как отмечает AFP, вступления в Шенгенскую зону двух этих стран произошло после фактического 13-летнего ожидания. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, отмена контроля на воздушных и морских границах имеет важное символическое значение.

Румыния и Болгария стали членами ЕС с 1 января 2007 года. В ноябре 2022 года Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку эти страны успешно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству. Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне 1 января 2023 года. Решение о присоединении Румынии и Болгарии Совет ЕС принял в декабре.

#ЕС #Болгария #Румыния #шенген

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