В селах Костанайской области открылись сразу 15 медицинских объектов

В этом году в регион было привлечено более ста врачей, передает Kazpravda.kz
В Костанайской области накануне Дня независимости открыли двери для сельских жителей сразу 15 новых медицинских объектов.
Один из них расположен в селе Московское Костанайского района – это врачебная амбулатория, оснащенная по самым современным стандартам, где созданы комфортные условия как для пациентов, так и медицинского персонала.
Новый медицинский центр готов оказывать следующие медуслуги:
- кабинет реабилитации третьего этапа;
- кабинет ультразвуковой диагностики;
- кабинет лабораторных исследований;
- кабинет обследований: СМАД, холтер, ЭКГ;
- процедурный кабинет;
- кабинеты для вакцинации и медицинских осмотров.
Амбулатория обслуживает более 2 000 сельских жителей, предоставляя доступ к качественной первичной медицинской помощи. Теперь сельчанам не нужно выезжать за пределы района, чтобы сделать УЗИ, пройти скрининги, сдать анализы, получить вакцинацию, диагностировать на ранних стадиях и лечить наиболее распространённые заболевания.
В этом году в регион было привлечено более ста врачей, а также увеличены подъемные для специалистов, работающих в сельской местности.
В рамках государственной программы развития сельского здравоохранения в Костанайской области продолжается активное строительство и обновление медицинской инфраструктуры.