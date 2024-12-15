В селах Костанайской области открылись сразу 15 медицинских объектов

В этом году в регион было привлечено более ста врачей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Костанайской области накануне Дня независимости открыли двери для сельских жителей сразу 15 новых медицинских объектов.

Один из них расположен в селе Московское Костанайского района – это врачебная амбулатория, оснащенная по самым современным стандартам, где созданы комфортные условия как для пациентов, так и медицинского персонала.

Новый медицинский центр готов оказывать следующие медуслуги:

- кабинет реабилитации третьего этапа;

- кабинет ультразвуковой диагностики;

- кабинет лабораторных исследований;

- кабинет обследований: СМАД, холтер, ЭКГ;

- процедурный кабинет;

- кабинеты для вакцинации и медицинских осмотров.

Амбулатория обслуживает более 2 000 сельских жителей, предоставляя доступ к качественной первичной медицинской помощи. Теперь сельчанам не нужно выезжать за пределы района, чтобы сделать УЗИ, пройти скрининги, сдать анализы, получить вакцинацию, диагностировать на ранних стадиях и лечить наиболее распространённые заболевания.

В этом году в регион было привлечено более ста врачей, а также увеличены подъемные для специалистов, работающих в сельской местности.

В рамках государственной программы развития сельского здравоохранения в Костанайской области продолжается активное строительство и обновление медицинской инфраструктуры.