В селах Костанайской области открылись сразу 15 медицинских объектов

Здравоохранение
15

В этом году в регион было привлечено более ста врачей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Костанайской области накануне Дня независимости открыли двери для сельских жителей сразу 15 новых медицинских объектов.

Один из них расположен в селе Московское Костанайского района – это врачебная амбулатория, оснащенная по самым современным стандартам, где созданы комфортные условия как для пациентов, так и медицинского персонала.

Новый медицинский центр готов оказывать следующие медуслуги:

- кабинет реабилитации третьего этапа;

- кабинет ультразвуковой диагностики;

- кабинет лабораторных исследований;

- кабинет обследований: СМАД, холтер, ЭКГ;

- процедурный кабинет;

- кабинеты для вакцинации и медицинских осмотров.

Амбулатория обслуживает более 2 000 сельских жителей, предоставляя доступ к качественной первичной медицинской помощи. Теперь сельчанам не нужно выезжать за пределы района, чтобы сделать УЗИ, пройти скрининги, сдать анализы, получить вакцинацию, диагностировать на ранних стадиях и лечить наиболее распространённые заболевания.

В этом году в регион было привлечено более ста врачей, а также увеличены подъемные для специалистов, работающих в сельской местности.

В рамках государственной программы развития сельского здравоохранения в Костанайской области продолжается активное строительство и  обновление  медицинской инфраструктуры.

#медицина #Костанайская область #села

Популярное

Все
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Актюбинские водохранилища готовят к приему паводковых вод
День независимости: волонтеры поздравили астанчан
Соғым FEST: на столичной ярмарке продали более ста тонн мяса
Челлендж благодарности коммунальщикам запустили в Астане
Ветер перевернул прицеп грузовика на трассе в области Абай
День независимости: в Астане проходят соревнования по конкуру
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
В столице стартовал республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ
Пограничный пост Бахты открыт для пешеходов
Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

Читайте также

Первую внутриутробную операцию беременной двойней женщине п…
В Алматинской области строят 47 объектов здравоохранения
Казахстанцы стали чаще посещать поликлиники – Минздрав
Это счастье – стать родителями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]