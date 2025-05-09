В селе Талас открылся памятник героям войны

День Победы
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В отдаленном Райымбекском районе Алматинской области завершилась реставрация монумента, посвященного участникам Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото акимата Райымбекского района Алматинской области

Церемония открытия обновленного памятника прошла с участием потомков ветеранов войны и тыла, представителей местных властей и общественности. Почтив память павших земляков, жители и гости села Талас возложили цветы и выразили слова благодарности поколению победителей.

История Таласа – история мужества и героизма. В годы Великой Отечественной из этого небольшого аула на фронт ушли 104 мужчины. Домой вернулся лишь 41.

В Райымбекском районе не осталось живых ветеранов. В числе ныне покойных уроженцев Таласа ¬– кавалер орденов Славы II и III степени Жансая Макышулы, кавалер ордена Славы III степени Сатыбалды Абдилдаев, капитан Нурильден Исабаев, награжденный орденом Красной Звезды, а также Мамитали Жапсарбаев и другие солдаты.

Как отметили участники церемонии, подвиги и ратный труд односельчан навсегда останутся в памяти народа.

Инициатива обновления памятника исходила от потомков участников войны, вложивших собственные средства в реализацию важного проекта. Их поступок – пример патриотизма и уважения к истории народа.

#День Победы #9 мая #Алматинский район

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