Пожар в многоэтажке Семея на улице Гагарина случился в пять утра, когда все еще спали, сообщает Kazpravda.kz

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По счастливой случайности старший лейтенант полиции Ертай Канафин оказался рядом с домом. Он заметил пламя и черный дым на балконе третьего этажа.

Ертай вызвал экстренные службы, а сам по карнизу поднялся на балкон и начал стучать в окна, чтобы разбудить людей. Первой ему открыла дверь 81-летняя женщина — он эвакуировал ее, а затем начал поднимать тревогу по всему дому. Благодаря его мужеству жители своевременно покинули здание. Прибывшие спасатели и патрульные завершили эвакуацию, предотвратив трагедию.

В соцсетях еще долго обсуждали кто же этот неизвестный мужчин в белой футболке и бейсболке. А чуть позже выяснилось, что он является сотрудником Специального отряда быстрого реагирования ДП области Абай. Хорошая физическая подготовка помогла ему не только в службе.