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В сетях "Бекiре"
Кадиша Ныгмет
Акция на водоемах Жайык-Каспийского бассейна была нацелена на сохранение осетровых и других видов рыб, а также обеспечение благоприятных условий для их нереста. Организаторами выступили министерства экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и КНБ РК. В марте 2021 года они подписали Совместный приказ «О проведении широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре» на водоемах Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей в период нереста осетровых и других видов рыб».