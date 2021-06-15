В сетях "Бекiре"

Акция на водоемах Жайык-Кас­пийского бассейна была нацелена на сохранение осет­ровых и других видов рыб, а также обеспечение благоприятных условий для их нереста. Организаторами выступили министерства экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и КНБ РК. В марте 2021 года они подписали Совместный приказ «О проведении широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре» на водоемах Атырауской, Мангис­тауской и Западно-Казахстанской областей в период нереста осетровых и других видов рыб».

В итоге в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года выявлено 1 262 нарушения рыбоохранного законодательства. Большая часть из них – на территории Атыраус­кой области. К административной ответственности привлечены 862 нарушителя. Сумма наложенных штрафов составила 15,4 млн тенге. Из незаконного оборота изъято более 35 тонн рыбы, 908 единиц орудий лова, 95 единиц плавательных и 23 – транспортных средств.

Кроме того, из водоемов Жайык-Каспийского бассейна извлечено 3 035 единиц незаконно установленных орудий лова, изготовленных преимущественно из синтетических мононитей и моноволокна. Так, 15 апреля 2021 года в Исатайском районе Атырауской области у села Жанбай была задержана автомашина, осуществлявшая перевозку рыбы осетровых видов общим весом 100 кг. А при проведении рейдовых мероприятий в тот же день в городе Атырау задержан местный житель, у которого изъята рыба осетровых видов в количестве 247 штук общим весом 812 кг.

Двумя днями позже на территории государственного природного резервата «Акжайык», являющегося особо охраняемой природной территорией, в районе «Нурмухан-Култук» Каспийского моря сотрудниками инспекции задержаны двое граждан, которые осуществляли незаконный лов рыбы в запрещенном для промыслового рыболовства месте. В результате досмотра маломерного судна обнаружена и изъята рыба час­тиковых видов общим весом 2,2 тонны, из воды изъято принадлежавшее задержанным орудие лова – вентерь. А в городе Форт-Шевченко Мангистау­ской области 26 апреля 2021 года задержана автомашина под управлением местного жителя, который незаконно перевозил рыбу осетровых видов общим весом 148,55 кг.

В Западно-Казахстанской же области за период проведения акции задержано 16 автомашин, которые осуществляли перевозку рыбы без разрешительных документов. В результате данных мероприятий изъято порядка 15 тонн рыбы частиковых видов, возбуждено 15 уголовных дел.