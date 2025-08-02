Лишь после внеплановой проверки и вмешательства областного департамента торговли и защиты прав потребителей коммерсант обрел слух и речь, согласившись вернуть деньги. Однако одного не учел: если официальное разбирательство закрутилось, его уже не остановить. В итоге на ТОО, соглас­но законодательству, был наложен штраф в размере 7,5 МРП (почти 30 тыс. тенге) за неисполнение обязанности по ответу на претензию.

Другой пример касается гипермаркета в Петропавловске, где покупатель приобрел хлеб «Ромашка» по цене 360 тенге, хотя на витрине была точно указана его акционная стоимость – 249 тенге. Разница в 111 тенге также стала поводом для внеплановой проверки. Результат – штраф на торговое заведение в размере 15 МРП.

За пять месяцев 2025 года в Северо-Казахстанской области почти 180 человек пожаловались на качество товаров и услуг. Больше половины нарушений связаны с отказом в возврате или обмене продукции, разницей в ценах и игнорированием письменных претензий. Теперь за это полагаются штрафы до 25 МРП. За повторное нарушение – вдвое больше.

Дело в том, что права казахстанских потребителей отныне находятся под усиленной защитой: с января 2025 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Бизнесу больше не простят таких «мелочей», как игнорирование претензий, отказ в возврате товара или даже неразборчиво написанный ценник. Все это теперь может обойтись магазину в десятки тысяч тенге.

На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Лазьм Мияшева сообщила: за пять месяцев в их подразделение поступило 178 обращений от граждан. Почти половина жалоб оказалась обоснованной.

– Сегодня жалоба потребителя – не просто письмо на бумаге. Это фактическое основание для внеплановой проверки и возможного штрафа, – подчеркнула спикер.

Если раньше за подобные нарушения бизнесу чаще всего выписывали предупреждение, то теперь статья 190 КоАП требует конкретных сумм: 5 МРП – для физических лиц, 10 МРП – для малого бизнеса, 15 МРП – для среднего, 25 МРП – для крупного. При повторном нарушении в течение года штраф удваивается.

– Мы всегда призываем граждан не молчать, ну а бизнес – не доводить дело до письменной жалобы. Каждое обоснованное заявление – это защита не только конкретного покупателя, но и всей системы пот-ребительских отношений, – считает Лазьм Мияшева.