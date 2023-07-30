В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)

Крупный пожар произошел в Шымкенте на территории частного дома, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Фото: OTYRAR

На территории частного жилого дома по улице Рыскулова произошло возгорание крыши одноэтажного здания для складирования и хранения натяжных потолков на площади 140 кв.м.

Огонь перекинулся на жилой дом мансардного типа и полностью охватил крышу.

Общая площадь пожара составила 280 кв.м. Огонь локализован 29 июля, в 00:37 и ликвидирован в 00:57. Причина устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

На тушение были привлечены 73 сотрудника и 18 единиц техники службы пожаротушения департамента по ЧС Шымкента, одна бригада филиала центра медицины катастроф.