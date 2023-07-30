В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор
Крупный пожар произошел в Шымкенте на территории частного дома, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
На территории частного жилого дома по улице Рыскулова произошло возгорание крыши одноэтажного здания для складирования и хранения натяжных потолков на площади 140 кв.м.
Огонь перекинулся на жилой дом мансардного типа и полностью охватил крышу.
Общая площадь пожара составила 280 кв.м. Огонь локализован 29 июля, в 00:37 и ликвидирован в 00:57. Причина устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
На тушение были привлечены 73 сотрудника и 18 единиц техники службы пожаротушения департамента по ЧС Шымкента, одна бригада филиала центра медицины катастроф.