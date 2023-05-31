В Шымкенте двое подростков спасли 6-летнего мальчика

В Шымкенте школьники вытащили из реки тонущего ребенка и реанимировали его, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС города Шымкент

Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам. Ердаулет и Рамазан, пришедшие вместе с другими детьми искупаться, услышали о якобы утонувшем здесь маленьком мальчике.

Поначалу школьники не поверили этому, но все же отправились на место происшествия. Как только подростки увидели на поверхности воды ребенка, они тут же вынесли его на берег.

«Рамазан Амангельдиев, заметив, что у малыша опух живот, и он становится синим, быстро приступил к реанимационным действиям. Затем уставшему другу начал помогать Ердаулет Шынгысхан. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода, и он задышал», – рассказали о чудесном спасении в департаменте.

Юные герои Ердаулет Шынгысхан и Рамазан Амангельдиев – ученики 8 и 9 классов городской школы №128 Шымкента.

