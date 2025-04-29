Прокуратура Туранского района города Шымкент установила незаконное прекращение Управлением государственных доходов пяти дел в отношении налогоплательщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти лица выписали фиктивные счета-фактуры на общую сумму 709,5 млн тенге.

По актам прокурорского надзора отменены незаконные постановления о прекращении вышеуказанных дел, недобросовестным налогоплательщикам наложен штраф на общую сумму 85,1 млн тенге.

В настоящее время в доход государства уже взыскано 41,6 млн тенге.