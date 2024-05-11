В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты

Около 100 кубометров бытового мусора собрали и вывезли за день в ходе очистки территории вдоль Кошкар-аты и непосредственно русла реки на протяжении от проспекта Республики до площади Ордабасы. Две бригады коммунальных служб, в каждой из которых находилось по десять человек и семь единиц техники, выуживали из реки пластиковые баклажки, оберт­ки и прочий мусор, которого в воде не должно быть.

Но он есть, и это значит, что еще далеко не все шымкентцы усвоили прописную истину: чис­то не там, где убирают, а там, где не мусорят... Так что сотрудники ЖКХ и руководители города по-прежнему вынуждены напоминать горожанам о необходимости соблюдать чистоту и порядок, выбрасывать твердые бытовые отходы только в мусорные контейнеры или урны.

Вся надежда – на сознательную часть жителей, которые активно включились в экологическую акцию, чтобы расчистить несанкционированные мусорные свалки, привести в порядок палисадники и скверы, обочины дорог и придомовую территорию. Многие из них это делают семьями, показывая тем самым пример своим детям и внукам.

В семье Тулебаевых приверженность к чистоте и порядку передается из поколения в поколение. На уборку в парк Абая председатель совета ветеранов Шымкента Кенжехан Тулебаев пришел со своим внуком, который тоже охотно включился в работу.

Ветеран уверен, что подростков и молодежь необходимо приобщать к общественно полезному труду, и тогда они будут ценить усилия тех, кто ежедневно делает город чистым. К тому же работа на свежем воздухе полезна для здоровья.

– Шымкент должен быть образцом чистоты, зеленым и ухоженным, – говорит Кенжехан Тулебаев. – Одним коммунальщикам это не под силу, если горожане не будут следовать элементарным правилам хорошего тона. Если же вовлекать в работу по санитарной очистке сызмальства, то выработается привычка не сорить, опускать мусор в урну. Появится осознание, что чистота на улицах и в парках не данность, а результат чьих-то усилий. В детстве мы всегда работали... И по дому помогали, и на прополку хлопчатника ходили, и на уборку. Труд воспитывает.

Шымкентцы на субботники выходят семьями и трудовыми коллективами. Среди прочих уголков города они сообща привели порядок территорию вокруг Мемориала Славы.

Местная молодежь, волонтеры включились в акцию и в ее рамках оказывают помощь одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам войны и труда, стремясь окружить их вниманием и заботой. Убрать накопившийся за зиму мусор, вскопать в палисаднике клумбы, обрезать и побелить деревья, посадить саженцы многим людям старшего поколения уже не под силу. А для молодежи выполнить эту работу несложно.

– Думаю, это очень хороший почин, – считает аким района «Туран» Берик Аширбеков. – Наши пожилые сограждане выражают свою огромную благодарность. Такая работа продолжится и дальше.

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Шымкенте идет ремонт городских улиц, проводится очистка тротуаров, остановочных павильонов, обновляются дорожные знаки.

К примеру, ведется ямочный ремонт проезжей части улиц Гульдала, Исраилова и Сыздыкова. Уже заасфальтировали улицы Сатпаева, Жастар и Жеңіс, установили «лежачих полицейских» (искусственные дорожные неровности) на улицах Орынбай-акына и Калдаякова.

Планируется очистить арыки вдоль Темирлановского шоссе и смонтировать металлическое ограждение. На пересечении улиц Байдибек-би – Толеметова добавят дополнительную полосу движения за счет расширения проезжей части, благоустроят пешеходные дорожки возле зоопарка вдоль улицы Байдибек-би.

Четыре недели, на протяжении которых проходит респуб­ликанская акция, показали: призыв к наведению в городе порядка объединил сотни тысяч людей.

– Меня радует, что шымкентцы проявляют активность, сознательно включаются в благоустройство города, – рассказывает руководитель управления внутренней политики акимата Шымкента Бахтияр Унербаев. – Вижу, что горожане осведомлены. Люди сами выходят. С каждым днем желающих включиться в работу становится все больше.