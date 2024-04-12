В Шымкенте продолжается экологическая акция «Таза Қазақстан»

Сегодня в Шымкенте в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проходит общегородское мероприятие по уборке #TazaShym, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат г. Шымкент

В рамках экологическей #TazaShym проведенной в парке «Қазақстан - Түркия достығы» жители города, активисты, члены Ассамблей народа Казахстана, сотрудники организации и предприятии убирали прилегающие территории и дворы от мусора, провели работу по обрезке и побелке деревьев.

Кроме того, проведены работы по уборке дворов микрорайонов, мусорных урн, приведению в порядок скамеек, детских площадок.

В мероприятии приняли участие представитель армянской этнокультурного центра – Н.Мовсосиян, доктор исторических наук – Д.Кожамжарова, активная молодежь города и другие жители города.