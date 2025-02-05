В Шымкенте снесут аттракцион, где гибли люди

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Акимат Шымкента судился с ТОО по условиям договора аренды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов «Қиял әлемі».

«В последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины. Акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным», - отметили в суде.

СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведённых в парке строений за счёт ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии.

В суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приёмки в эксплуатацию размещённых на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.