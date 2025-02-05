В Шымкенте снесут аттракцион, где гибли люди

Арендатор нарушил договоренности с городским акиматом
Акимат Шымкента судился с ТОО по условиям договора аренды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК
В 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов «Қиял әлемі».
«В последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины. Акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным», - отметили в суде.
СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведённых в парке строений за счёт ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии.
В суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приёмки в эксплуатацию размещённых на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.
«Суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт незаконного использования ТОО земельного участка, удовлетворил иск и обязал ТОО освободить самовольно занятый участок площадью 4 га, приведя его в первоначальное состояние путём сноса построек. Решение не вступило в законную силу», - заключили в суде.