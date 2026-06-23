В следующем «Властелине колец» Леголаса заменит другой эльф

Кино

Легендарного эльфа в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" не будет

Фото: kinoafisha.info

В грядущем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) появится персонаж, который заменит Леголаса, и, судя по всему, это к лучшему, так как Орландо Блум не вернется к своей культовой роли, пишет Kinonews.ru

Напомним, что действие картины развернется между отъездом Бильбо и возвращением Гэндальфа в Шир, когда он рассказывает Фродо о Кольце Всевластья в "Братстве Кольца". В книгах Дж.Р.Р. Толкина между этими событиями проходит 17 лет, и именно в это время Арагорн и Гэндальф отправляются на поиски Голлума. Новый фильм как раз и будет подробно исследовать этот промежуток.

В актерский состав войдут как звезды оригинальной трилогии (среди них Элайджа Вуд и сэр Йен МакКеллен), так и новички. Например, Джейми Дорнан сыграет переосмысленного Арагорна. Появятся и совершенно новые персонажи: Кейт Уинслет исполнит роль Маригол, Лео Вудалл сыграет Хальварда, а также, как теперь стало известно, будет введен герой, который заменит Леголаса.

Имя актера, который сыграет эту роль, пока не раскрывается. Ожидается, что фильм "Властелин колец: Охота на Голлума" выйдет в мировой прокат в декабре 2027 года.

#актер #Властелин колец #эльф #Леголас

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