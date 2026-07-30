Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»

Примечательно, что у самого Калкина уже есть конкретная идея для нового фильма

Фото: 20th Century Fox

После 34-х лет отказов Маколей Калкин, похоже, созрел для возвращения к культовой роли Кевина Маккалистера. По данным инсайдера Мэтта Беллони из подкаста The Town, Калкина заметили на территории Disney, и это вызвало всплеск энтузиазма внутри студии, активно обхаживающей актера в надежде перезапустить знаменитую франшизу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

"Disney истекает слюной по этой идее", - охарактеризовал Беллони настроение руководства.

По его словам, компания "чрезвычайно заинтересована" в проекте и активно добивается согласия актера. И это при том, что его брат Киран Калкин получил "Оскар", а основное внимание и ресурсы студии сейчас направлены именно на Маколея - его возвращение стало бы "главным козырем".

Примечательно, что у самого Калкина уже есть конкретная идея для нового фильма: события развернутся спустя десятилетия, и теперь Кевин, разведенный или овдовевший отец-одиночка, пытается балансировать между работой и воспитанием сына. Мальчик начинает чувствовать себя брошенным и обижается на вечно занятого папу. Кульминацией станет сцена, где отца не пускают в собственный дом, а сын превращает жилище в настоящую крепость с ловушками, чтобы проучить родителя. Как выразился сам Калкин, этот дом станет "метафорой их отношений", а главная миссия Кевина - пробиться обратно не столько в дом, сколько в сердце своего ребенка.

Культурный вес франшизы не нуждается в доказательствах. Первые два "Один дома" остаются бесконечно пересматриваемой классикой, и сиквел с оригинальным Кевином стал бы настоящим событием. Еще в 2025 году Калкин публично подтвердил, что открыт к возвращению, и теперь, судя по всему, слова начали превращаться в переговоры.