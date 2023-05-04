В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, содержащие опасное вещество

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Жительницы городов Кокшетау и Степногорска, мечтающие о стройной фигуре, обратили внимание на появившуюся в Instagram рек­ламу чудо-капсул для похудения под названием Fatzorb. Реклама обещала, что с их помощью быстро и без труда удастся сбросить лишние килограммы. По другим регионам области благодаря бдительности специалис­тов департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской облас­ти информация о «волшебных» таблетках распространиться не успела.

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А усилили контроль специалис­ты ДСЭК, поскольку у них есть поручение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК от 07.01.2023 г. в связи с обнаружением опасного для здоровья человека сильнодействующего вещества сибутрамин в капсулах для похудения Fatzorb.

Как выяснилось, сибутрамин относится к списку запрещенных препаратов. Это анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплекс­ной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Последствия приема препарата: сильные головные боли, отвращение к еде, проблемы со сном, ощущение сухости во рту, нарушение работы кишечника. Негативно влияет он и на работу сердечно-сосудистой системы, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Как отметила главный специа­лист отдела контроля требований технических регламентов ДСЭК по Акмолинской области Салия Алимбаева, департаментом усилен контроль по выявлению и недопущению оборота продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. Сотрудники облдепартамента и территориальных управлений мониторят рекламораспространителей, реализацию БАДов без свидетельства о государственной регистрации (СГР).

Уже удалось найти 116 рек­ламных профилей в сети Instagram. Среди рекламируе­мой продукции выявлено десять БАДов без СГР, в числе которых были и капсулы для похудения Fatzorb, продукцию реализовывали методом онлайн-торговли по предварительному заказу. В результате проделанной работы десять профилей были удалены

Специалисты продолжат разъяс­нительную работу, размещена информация в соцсетях, проведен онлайн-семинар «О рек­ламе биологически активных добавок к пище в Интернете», где говорилось о мерах административного воздействия на тех, кто рекламирует БАДы без госрегистрации.

Напомним, статья 428 «Недос­товерная реклама в области здравоохранения» Кодекса РК «Об административных правонарушениях», гласит, что распространение рекламы биологически активных добавок без их госрегист­рации, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого дея­ния, влечет штраф на физичес­ких лиц – 10 МРП (34 500 тенге), субъектов малого предпринимательства – 100 МРП (345 000 тенге), среднего предпринимательства – 150 МРП (517 500 тенге), крупного предпринимательства – 200 МРП (690 000 тенге). А согласно п. 1 ч. 3 ст. 56 Кодекса РК «О здо­ровье народа и системе здравоохранения» запрещается реклама лекарственных средств и медицинских изделий, биологически активных добавок к пище, средств профилактики, не зарегистрированных в РК.

#Кокшетау #Степногорск #сибутрамин #ДСЭК #БАДы #похудение #Fatzorb

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