В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, содержащие опасное вещество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область
Жительницы городов Кокшетау и Степногорска, мечтающие о стройной фигуре, обратили внимание на появившуюся в Instagram рекламу чудо-капсул для похудения под названием Fatzorb. Реклама обещала, что с их помощью быстро и без труда удастся сбросить лишние килограммы. По другим регионам области благодаря бдительности специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области информация о «волшебных» таблетках распространиться не успела.