В США начнут создание «Железного купола»

США,Военно-промышленный комплекс
77
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Дональд Трамп подписал соответствующий указ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Речь идет об аналоге израильской системы ПРО «Железный купол». Она будет полностью производиться в США, заявил президент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Разработка щита — одно из предвыборных обещаний Трампа. Предполагалось, что системы ПРО будут полностью производиться в США, ведущую роль может сыграть штат Миннесота — лидер по добыче железной руды.

«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — говорил американский лидер.

Белый дом заявлял, что США сталкиваются с «катастрофической угрозой» со стороны «баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет».

Однако любой щит, способный защитить страну размером с США (3 800 000 кв. миль), будет гораздо больше системы Израиля, площадь которого 8 630 кв. миль. Многие военные эксперты предупреждают, что «Железный купол» такого масштаба будет неэффективным и непомерно дорогим.

«Железный купол» — система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.

Другие указы касаются искоренения «гендерного радикализма» и политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии.

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого срока, он запретил трансгендерам служить в армии. Пришедший к власти Джо Байден отменил этот запрет. После возвращения в Белый дом республиканец закрепил в США только два пола — мужской и женский.

#США #ВПК #ПРО #Железный купол

Популярное

Все
Бракованные новостройки
Как соблюсти баланс интересов
Международный год мира и доверия
Инноваторы готовятся к баттлам
Блэкауты в Каражале: время идет – ситуация не меняется
Из парка – в зоопарк
Можно ли оцифровать базары?
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
...Даже в пакетике с чаем
Храните деньги в... биткоинах?
Как стать разведчиком
Кто служит музам и науке
Зимняя сказка в Astana Ballet
Песни на все времена
Новый сезон стартовал в столице
Инструмент интеграции науки и образования
Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства
Труд – владыка мира
Снятию блокады посвящается
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
Как поменять пищевые привычки детей?
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Массовые рейды против нелегальных мигрантов начались в США
Колумбия будет принимать нелегалов без ограничений
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми имми…
Элитный бункер на случай катастрофы построят в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]