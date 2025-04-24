В Стамбуле продолжаются афтершоки после землетрясения

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ощутимые подземные толчки продолжаются на западе Стамбула

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Афтершоки продолжаются спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 14.49 (по времени Астаны) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

Интервалы между толчками составляют от 5-10 минут (в первые часы после основного) до 2-3 часов в четверг. Граждане уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры предосторожности отходят от зданий. Ощущаются в основном толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.

По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1.

Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов. 

 

 

 

#Турция #землетрясение #Стамбул

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