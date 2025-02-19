В столице расторгнут договор с компанией по управлению платными парковками

Столица
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Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Расследование столичного департамента по защите и развитию конкуренции с целью проверки правомерности выбора частного партнера было проведено в 2023 году. Установлено, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астана предоставило преимущества ТОО «Парковочное пространство Астаны». С данным ТОО акимат города  заключил договор по созданию и управлению платным парковочным пространством города Астаны в 2018 году.

Результаты  расследования показали, что при проведении конкурса Управление установило квалификационные требования, ограничивающие других потенциальных участников.

Более того, договор ГЧП с частным партнером был подписан до утверждения маслихатом столицы, что противоречит нормам законодательства о государственно-частном партнерстве.

Результаты расследования были обжалованы сторонами в суде. После судебных разбирательств, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда признала законность результатов антимонопольного расследования.

В связи с этим антимонопольный орган вынес предписание Управлению о принятии мер по расторжению договора ГЧП с ТОО «Парковочное пространство Астаны».

#столица #договор #парковки

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