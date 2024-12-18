В столице состоится концерт ансамбля «Астана сазы»

Один из ведущих творческих коллективов страны «Астана сазы» представит уникальную программу, где традиции и современность сплетаются в гармоничное звучание, сохраняя самобытность народного творчества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Қазақконцерта

Фото: Қазақконцерт

Программа концерта включает лучшие произведения казахской музыкальной традиции: кюи, песни и танцы, а также их современные интерпретации. Каждое выступление обещает стать неповторимым музыкальным переживанием, которое отразит богатство и величие казахской культуры.

В концерте примут участие заслуженный деятель Казахстана Айзат Қарабек, деятель культуры Ерболат Шалдыбеков, лауреаты международных конкурсов Дінисламбек Жайлаубай и Гульнар Кошенова, ансамбль танца «BIRLIK».

Особым подарком для зрителей станут известные музыкальные номера музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ).

Дата и время проведения: 21 декабря, в 18:00 ч.

Место проведения: ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой по адресу: Мәңгілік ел, 10/1.