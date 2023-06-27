В Telegram в июле появятся сторис

Пользователи смогут выбрать, когда истечет срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать сторис на странице своего профиля.

Фото: Kazpravda.kz

Мессенджер Telegram в июле запустит функцию коротких историй - сторис. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Скоро мы запустим функцию сторис", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, завершается тестирование формата, для пользователей функция станет доступна в начале июля.

Он отметил, что пользователи смогут выбрать, кто может просматривать каждую из историй - все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Сами сторис будут размещены в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно будет скрыть в специальном списке "Скрытые" раздела "Контакты".

В сторис будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщил Дуров.

В дополнение к этому в Telegram появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно.

Также пользователи смогут выбрать, когда истечет срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать сторис на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой, уточнил основатель Telegram.