Пожар произошел в торговом доме в Алматы

В Алматы произошел пожар в донерной, пристроенной к торговому дому, по улице Мендекулова, 98, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщается, что сегодня, 6 июня, в 05:45 часов утра произошло горение донерной, пристроенной к торговому дому, с переходом огня в помещение на втором этаже и кровлю торгового дома на площади 150 кв.м.

"Первые подразделения прибыли к месту вызова в 05:50. Пожар был локализован в 06:16 и ликвидирован в 06:30. Отстояли значительную площадь торгового дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава, добавили в ДЧС.