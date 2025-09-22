Более 60 произведений живописи и скульптуры нескольких поколений мастеров прошлого века составят экспозицию выставки «Шедевры искусства Казахстана», которая пройдет в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz

Крупное событие, поддержанное Министерством культуры и информации РК, подготовлено Государственным музеем искусств имени Абылхана Кастеева и станет своеобразной ретроспективой развития казахской живописи.

Зарождение профессиональной школы изобразительного искусства отобразят работы ее патриарха Абылхана Кастеева, признанные буквально документальной хроникой перемен жизни кочевника в начале прошлого века. В предвоенные и послевоенные годы расцвету национального искусства способствовали художники из разных регионов СССР и первые выпускники Алматинского художественного училища. Новое слово в культуру живописного творчества внесло поколение «шестидесятников», наполнив его символикой и цветопластическими экспериментами. Дальше искусство развивалось с акцентом на индивидуальный творческий поиск, а в 1990-е годы смело выбирало новые философские ориентиры.

Выставку «Шедевры искусства Казахстана» составят полотна не только из собраний музея им. А. Кастеева, но и хранящиеся в фондах самой Третьяковкой галереи. Откроется она в начале октября и успеет познакомить ценителей с лучшими произведениями признанных казахстанских мастеров.