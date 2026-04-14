Творчество молодых художников Казахстана и Кыргызстана представили на выставке в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Все участники проекта работают в жанре живописи

В галерее искусств HAS SANAT открылась международная выставка «Нұр шашу», объединившая художников Казахстана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В экспозиции представлено более 60 живописных работ Асель Тлеулен, Сансыза Мирзираимова, Абая Насиридина уулу и Ислама Доорова.

Проект обращается к теме внутреннего света человека, раскрывая ее через разные художественные манеры, авторские интонации и образные решения. Несмотря на различие творческих подходов, выставка выстроена как цельное художественное высказывание о душевной опоре, тишине, надежде и глубине человеческого переживания.

В приветствии, направленном участникам и гостям выставки, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула значимость подобных проектов для укрепления культурного диалога и духовного взаимопонимания между народами.

«Выставка «Нұр шашу» – это значимое культурное событие, объединяющее лучшие произведения современного изобразительного искусства, отражающий творческий поиск и духовную преемственность. В ней принимают участие известные мастера живописи нашей страны, а также Кыргызской Республики. Это не только площадка для демонстрации творческих достижений художников, но и яркое проявление диалога культур, духовного единения через искусство», – говорится в поздравительном письме.

Все участники выставки работают в жанре живописи, однако каждый из них раскрывает тему по-своему – через разные стили, мотивы и художественные подходы.

В экспозиции соединяются портретные и пейзажные образы, элементы абстракции и внутреннего принятия. Посетить экспозицию можно до 11 мая 2026 года.

