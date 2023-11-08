В турнире по безделью победили три танцора

Lifestyle
76

Победителями первого в Японии турнира по ничегонеделанию стало трио танцоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: pikabu.monster

В Японии впервые состоялся турнир по ничегонеделанию, в котором приняли участие 107 человек. Как сообщается на сайте японской телесети Nippon TV, победителями стало трио танцоров.

Участники первого соревнования такого рода, прошедшего в деловом квартале Тораномон города Токио, должны были 90 минут ничего не делать и при этом не спать. Правила турнира запрещали использовать смартфон, читать, разговаривать и даже смотреть на часы.

Соревнующимся выдавали карточки четырех разных цветов. Показав красную, они могли получить быстрый массаж затекших мышц, синюю — воду, желтую — теплый плед, а черную — возможность сходить в туалет или получить медицинскую помощь.

Победителя определяли, исходя из двух шкал оценок, как в фигурном катании. Судьи по отдельности оценивали технику расслабления и артистизм. Чтобы узнать, насколько участники расслабились, им каждые 15 минут измеряли пульс. Артистизм оценивался по мимике соревнующихся.

В турнире приняли участие 107 человек: от подростков до 60-летних японцев. В умении отключаться от реальности соревновались представители самых разных профессий, в том числе школьные учителя, врачи, редакторы, студенты, певцы, блогеры и пилоты дронов. Победителями стали трио танцоров, гастролировавших по всему миру.

«У нас были проблемы с продажей билетов и привлечением людей на концерт. Я устал, поэтому решил принять участие в конкурсе, расслабиться всего на один день», — объяснил один из победителей.

Он признался, что был очень удивлен победе. Победители получили дипломы и кубок, а также роскошные пижамы и приглашение принять участие в следующем турнире.

В 2014 году турнир по ничегонеделанию провели в Южной Корее. Идея соревнований появилась у художницы Упс-янг. Она считает такие турниры перфомансом и проводит их в деловых кварталах, где безделье участников особенно бросается в глаза. Художница уверена, что люди недооценивают важность перерывов в работе и безделья. Она ставит перед собой миссию изменить негативное отношение к пассивному отдыху, особенно острое в азиатских странах, где существует культ трудоголизма и переработок.

#турнир #Япония #безделье

Популярное

Все
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Проверки на дорогах
Полное погружение
Встречаем «Красную Жизель»
Кукольный аншлаг
Вековые традиции и новые технологии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Китайский интерес
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Осторожно – чиновник!
Антивандальные меры
Юрта единства
Разговор начистоту
Пролить свет на прошлое
Распоряжение Главы государства
Скотч плюс гаджет – плохая примета
Письмо из Сиднея
Кто во дворе хозяин?
Неожиданное пробуждение
Всевидящее око
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Общайтесь и не стесняйтесь!
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Загадка без готового ответа
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Эксперты назвали самые опасные природные достопримечательно…
Nike подал в суд на Skechers и New Balance
Скандал случился из-за фильма о жене Элвиса Пресли
Пенсионеры нашли маску стоимостью в миллионы евро

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]