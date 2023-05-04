В Уральске на детской площадке снова ЧП: катаясь на горке, семилетний мальчик потерял половину мизинца

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Пальчик ребенка застрял между деревянным бортом и металлическим листом…

Фото: kazpravda.kz

Мать пострадавшего малыша обратилась в ОО «Әділдік жолы» с заявлением, которое было направлено в прокуратуру области для возбуждения уголовного дела по статье 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безо­пасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека и совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для малолетних). Кроме того, общественники на месте проверили состояние злосчастной горки, обнаружив, что из-за сдвижения железных опор под листом появился зазор.

К слову, комплекс обошелся бюджету в 53,4 млн тенге, и в конце мая 2020 года принят на баланс акиматом поселка Зачаганск города Уральска. По словам юриста филиала РОО Бауыржана Ахметжана, гарантия подрядчика на него составляет лишь два года.

А сколько таких площадок по всем дворам, по территориям, которые и дворами то назвать сложно?! Открытые ветрам, бомжам и сворам бродячих собак, они, по сути, ежеминутно представляют опасность для наших детей. Будь то куча грязного песка, где играет малышня с ведерками и совочками, качели, пострадавшие от вандалов, или спортивное оборудование, металлические части которого отдирают любители легкой наживы. Кстати, недавно жильцы одного из уральских дворов показали штыри, оставшиеся на месте ограждения футбольного поля. Часть решетки спилена на металлолом.

Дворы многоэтажек давно ­превратились в огромные автостоянки. Привычное зрелище, когда в метре от движущейся машины, не сбавляя скорости, несется на велосипеде или самокате пятилетка. Ну нет в наших дворах, как и вдоль тротуаров, отдельных дорожек и площадок для велосипедистов и самокатчиков!

Тут торчит гвоздь, здесь – отор­вана доска, там – нет ступенек. Умножаем это на скорость, с которой бегает ребятня, гуляющая, как правило, без сопровождения взрослых. Получаем прогрессию вероятности детского травматизма там, где он должен быть сведен к минимуму.

В прошлом году в области произошло четыре факта травмирования детей на игровых и спортивных площадках, один из них закончился летально – на ребенка упали незакрепленные футбольные ворота.

Так кто же виноват в каждом конкретном несчастном случае и что делать, чтобы детство не омрачалось болью из-за недо­смотра, безответственности и халатности взрослых? Может ли организация, на балансе которой находится игровая или спортивная площадка, проводить ежедневный мониторинг всех закрепленных за ней площадок? Ответ очевиден. И даже если оборудованию требуется ремонт, на решение этого вопроса уйдет не один день.

Только в Уральске насчитыва­ется 670 дворов, из них 368 отремонтировано. В рамках программы «Комплексное благоустройство дворов на 2021–2023 годы» в прошлом году отремонтировано 29 дворовых территорий. В текущем – запланировано комплексное благоуст­ройство еще 29 дворов и строи­тельство девяти спортивных и детских площадок. Сами жильцы, участвуя в программе, не только подают заявки в акимат, но и могут внести коррективы в проект.

Мы все в ответе за безопасность детей. Но часто ли те из нас, кто вывел ребенка на прогулку, присматривается к состоянию игрового оборудования на детских площадках? Не забываем ли объяс­нять детям, чтобы они отходили на безопасное расстоя­ние при виде движущегося по двору автомобиля? Учим ли их самостоятельно определять факторы риска? Эти ежедневные нравоучения-напоминания, уроки безопасности занимают время и силы, но никто для наших детей их не даст лучше нас, родителей.

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