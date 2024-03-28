В Уральске жент готовят по авторской технологии

Утро в доме Айнур Макановой начи­нается с «правильного» завтрака: в горячее молоко насыпается тары. Пять минут протомить, добавить по вкусу масло и сахар и... можно звать семью к столу. Натуральные продукты дают ощущение сытости. Талкан, смешанный с молоком и сахаром, не сравнить с магазинным печеньем. А жент вкуснее и полезнее всяких конфет!

На прилавках рынков и супермаркетов региона эти национальные лакомства уже заняли достойное место. Однако сегодня, как правило, их изготавливают кустарным способом. Среди западноказахстанских товаропроизводителей только у ИП «Маканова» на выпускаемую продукцию разработаны необходимые стандарты. А начало этому бизнесу было положено еще 16 лет назад.

Тогда Айнур работала на коммунальном предприятии. Чтобы поддержать семейный бюджет, заказывала из Актобе тары и талкан. Два ведра знакомые передавали поездом. В выходные женщина стояла на рынке, продавала пол-литровыми банками. В то время мало кто торговал этими продуктами. На второй год появились оптовые покупатели. Дело пошло.

– Как-то позвонил постоянный оптовик, который возил тары, талкан и курт в Германию. Поинтересовался, почему не делаю для продукции красивую упаковку. Даже денег предложил на эти цели. Я и сама в то время не раз задумывалась над сложившейся ситуацией: наши национальные угощения часто, особенно за границу, передают как гостинцы, но им очень не хватает достойной упаковки, этикетки, оригинального формата, – рассказывает предпринимательница.

Поддержку оказали в палате предпринимателей «Атамекен», объяснили, куда обра­титься, как оформлять стандарты, сертификаты. Отдельного помещения под производство не было, пришлось добиваться разрешения на открытие производства на дому. Полтора года ушло на сбор всех документов. Затем женщина заказала этикетки, приобрела дробильный и фасовочный аппараты, жаровню, казаны для варки, формы и другой необходимый инвентарь.

– Почти семь лет ушло на отработку рецептуры, чтобы жент «держал» форму. Искала рецепты в Интернете, у других производителей. Вот уже четыре года выпускаю, постепенно расширяя ассортимент, делаю изделия с различными добавками. Пшеницу сама варю, жарю. Тары пока покупаю жареный в Актобе. Надеюсь, весной начну сама делать. Из 10 кило сырого проса на выходе получается три-четыре кило продукта. Процесс долгий, трудоемкий. Просо нужно почистить и промыть два-три раза, затем варить час, потом сушить, жарить. После жарки убрать шелуху. Несколько раз пробовала, пока не получается. Есть договоренность с предпринимателем из Туркестана. Планирую купить специальный аппарат, коллега покажет мне процесс приготовления тары, а я поделюсь с ним технологией изготовления жента. Вот такой взаимовыгодный обмен, – улыбается Айнур Маканова.

Сейчас линейку продукции ИП составляют тары, талкан из проса и пшеницы, жент подарочный – в шоколаде, с орехом, кунжутом, маком.

Есть договоры с супермаркетами, заказы из других регионов и даже стран. Для своего производства бизнесвумен сама готовит небольшими партиями каймак, масло, курт, иримшик. В планах – расширить и это направление.

Набирающий обороты бизнес уже давно стал семейным делом. Муж Аскар отвечает за оборудование и развозку продукции по торговым точкам, старшая сестра Жупар помогает в изготовлении жента, сноха Айнур ведет бухгалтерию и сдает налоговую отчетность.

– Сегодня наши национальные лакомства – обязательный атрибут праздничных дастарханов. Мы же выросли на этих натуральных продуктах. Помню, как детвора, молодежь, женщины всего аула ходили на келдек – вручную собирать зерна проса и пшеницы на полях после комбайнов. Пели песни, варили бешбармак на кострах. Для нас это было приключением. Тогда и не задумывались, столько труда вложено в эти простые продукты. В нашей семье приготовлением тары, талкана, жента занималась бабушка. Так что, получается, мы продолжаем ее традиции, – говорит Айнур Маканова.