На мероприятии были выбраны лучшие команды Казахстана и стран СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Усть-Каменогорске состоялся ХХ юбилейный Республиканский слёт юных инспекторов движения (ЮИД) имени Газиза Байтасова. Впервые в его истории мероприятие приобрело международный масштаб — к казахстанским командам присоединились их ровесники из Кыргызской Республики.

Сотни школьников из всех регионов страны и гости из-за рубежа соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой медицинской помощи и в ряде творческих и практических конкурсов: «Турнир эрудитов», «Юный регулировщик», «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», «Юный санитар», «Знатоки ПДД» и «Агитбригада». Участники продемонстрировали не только дисциплину и высокий уровень подготовки, но и креативность в пропаганде безопасного поведения на дорогах.

В числе награждённых — и сотрудники полиции, показавшие выдающиеся знания ПДД в номинации «Знаток ПДД» и активно работающие над повышением культуры дорожного движения.

Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области генерал-майор Ерлан Омарбеков, приветствуя участников, отметил:

«Вы — наше будущее. Уже сегодня вы формируете культуру поведения на дорогах, помогаете сверстникам понять, что правила — это не формальность, а основа безопасности. Когда-то я сам был командиром отряда ЮИД, и этот опыт стал отправной точкой в моём профессиональном пути».

В межгосударственном зачёте первое место заняла сборная Казахстана, а второе –  команда Кыргызстана.

Итоги республиканского зачёта: I место отряд юных инспекторов движения Костанайской области; II место отряды юных инспекторов движения Акмолинской и Карагандинской областей; III место команды города Алматы, Абайской и Северо-Казахстанской областей. Все победители и призёры получили ценные подарки: гироскутеры, ноутбуки, планшеты, смарт-часы, телескопы и другие современные устройства. Каждый участник был награждён памятным рюкзаком и моноподом.

Представителям Кыргызской Республики вручили нагрудный знак «Қазақстан полициясына 30 жыл» за вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление связей между ведомствами двух стран.

Юбилейный слёт подтвердил, что движение ЮИД — это настоящая школа лидерства, ответственности и законопослушания, где воспитывается поколение, готовое не только знать правила, но и защищать ценности безопасности и порядка.

