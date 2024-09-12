В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем

В мире , Криминал
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Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных показателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Великобритании началось досрочное освобождение более 1 700 заключенных из-за переполненности тюрем. Они смогут выйти на свободу после отбывания 40% своего срока наказания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В октябре будут освобождены еще около 2 тысяч человек. Это касается преступников, обвинённых в нарушениях, связанных с наркотиками и воровством. Осуждённых за насильственные преступления выпускать не будут.

Как отмечается, число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных показателей с 2011 года, особенно после прошедших в стране антимигрантских беспорядков. Сейчас в местах лишения свободы содержатся около 89 тысяч человек.

Кроме того, власти страны запустили механизм по отложенному рассмотрению дел. В рамках системы правонарушителей будут направлять в суд только при условии, что для них имеется свободное место в тюрьме. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках.

 

#Великобритания #тюрьма #освобождение #заключенные

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