В ВКО двух чиновников проверяют за мат на рабочем месте

Культура и общество
33
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В отношении руководителя областного управления физкультуры и спорта, а также акима Шиликтинского сельского округа Зайсанского района, допустивших при подчиненных грубую брань, назначены служебные проверки, материалы переданы в областной Совет по этике, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в акимате Восточно-Казахстанской области, в социальных сетях получили распространение видеозаписи с двух совещаний. На одной видно, как руководитель управления физкультуры и спорта ВКО с помощью ненормативной лексики объясняет подчиненным необходимость общения со СМИ. Второй ролик показывает, как сельский аким переходит на мат в ходе общения с местными жителями в своем служебном кабинете.

«Областным департаментом Агентства по делам госслужбы в отношении руководителя управления возбуждено дисциплинарное дело по факту нарушения норм Этического кодекса. Назначено служебное расследование. Итоги будут рассмотрены на заседании Совета по этике», - сообщили в акимате.

В свою очередь в Министерстве туризма и спорта дополнительно пояснили, что формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство.

Что касается акима Шиликтинского сельского округа, от него потребовали объяснительную и также инициировали передачу материалов в Совет по этике.

«Подобные проявления недопустимы. Руководство области выражает крайнюю отрицательную позицию в отношении любых форм неэтичного поведения и предупреждает: за нарушение этических норм к сотрудникам будут применяться самые строгие меры», - дали официальный комментарий в облакимате.

 

#проверка #чиновники #этика #мат

Популярное

Все
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Стекольный завод запущен в Алматы
Акцент – на промышленность
Район демонстрирует рост
Зима проверит качество работы
Построено реанимационное отделение
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Помощь окажут быстрее
Необходимо действовать вместе в общих интересах
Обещания в бензобак не зальешь
Подкрепить знания практикой
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
По следам земельных махинаций
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
На смену стружечной плите придет соломенная
Завоевали 19 медалей
Баурсаков много не бывает
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Пенсионерам вход бесплатный
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Таразе открылся Дом культуры
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В Таразе открылся Дом культуры
Чем удивляет KitapFest 2025 на Арбате Алматы
Мыржакып Дулатов был предвестником новой эпохи – Кошанов за…
Военно-морской офицер из Актау владеет пятью языками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]