В отношении руководителя областного управления физкультуры и спорта, а также акима Шиликтинского сельского округа Зайсанского района, допустивших при подчиненных грубую брань, назначены служебные проверки, материалы переданы в областной Совет по этике, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в акимате Восточно-Казахстанской области, в социальных сетях получили распространение видеозаписи с двух совещаний. На одной видно, как руководитель управления физкультуры и спорта ВКО с помощью ненормативной лексики объясняет подчиненным необходимость общения со СМИ. Второй ролик показывает, как сельский аким переходит на мат в ходе общения с местными жителями в своем служебном кабинете.

«Областным департаментом Агентства по делам госслужбы в отношении руководителя управления возбуждено дисциплинарное дело по факту нарушения норм Этического кодекса. Назначено служебное расследование. Итоги будут рассмотрены на заседании Совета по этике», - сообщили в акимате.

В свою очередь в Министерстве туризма и спорта дополнительно пояснили, что формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство.

Что касается акима Шиликтинского сельского округа, от него потребовали объяснительную и также инициировали передачу материалов в Совет по этике.