В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram

В обновлении мессенджера WhatsApp версии 2.23.14.6 для мобильной операционной системы Android появилась функция создания каналов, как в Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru .

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщает портал WABetaInfo, пока возможность доступна не всем пользователям.

«Эта функция доступна некоторым бета-тестерам в Сингапуре и Колумбии. Пока пользователи этих стран уже могут подписаться на некоторые каналы, которые были проверены специалистами WhatsApp. В ближайшие недели функция станет доступна еще большему количеству пользователей», — говорится в публикации.

С помощью каналов, как и в мессенджере Павла Дурова Telegram, можно публиковать текст, фотографии, видео, стикеры и опросы. На каналы смогут подписываться неограниченное количество пользователей.

Также в приложении доступна функция создания собственных каналов. Для этого нужно нажать значок плюса рядом с разделом «Каналы» на вкладке «Обновления», а затем указать имя и описание канала.

Отмечается, что номер телефона, фото профиля и имя создателя канала не будут видны подписчикам.

Впервые о функции каналов разработчики WhatsApp объявили в начале июня. Способ распространения информации аналогичен Telegram-каналам, появившимся еще в 2015 году, добавило издание.

Отметим, недавно в мессенджере WhatsApp появилась долгожданная для пользователей функция. Как сообщается в официальном блоге компании, сервис добавил возможность редактирования отправленных сообщений. Временной промежуток для исправления составляет пока только 15 минут.