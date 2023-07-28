В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp добавил функцию мгновенных видеосообщений. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на блог компании .

Фото: Kazpravda.kz

"Видеосообщения позволяют выразить в режиме реального времени всё, что вы хотите сказать и показать, за 60 секунд. Мы считаем, что это отличный способ поделиться моментами из жизни и эмоциями: поздравить человека с днём рождения, посмеяться над его шуткой или сообщить хорошие новости", - говорится в сообщении компании.

Отправить видеосообщение так же просто, как и голосовое. Нужно нажать кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживать её для записи видео. Также можно провести вверх, чтобы записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео.

Отмечается, что видеосообщения надёжно защищены сквозным шифрованием.

Функцию уже начали внедрять, и в ближайшие недели она станет доступна всем, добавили в компании.

Месяц назад сообщалось, что в обновлении мессенджера WhatsApp версии 2.23.14.6 для мобильной операционной системы Android появилась функция создания каналов, как в Telegram.