В Жамбылской области открыли мемориальную доску в честь 115-летия Бауыржана Момышулы

Память,Служу отечеству!
147
Айман Аманжолова
корреспондент

Торжественное мероприятие состоялось в поселке Б. Момышулы Жуалынского района, где располагается отдельный горно-егерский полк Таразского гарнизона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба МО РК

На торжественном митинге в ознаменование 115-летия легендарного полководца Героя Советсткого Союза Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов открыл мемориальную доску.

В мероприятии приняли участие командование, личный состав полка, приглашенные гости и ветераны Вооруженных сил.

Министр обороны отметил, что Жамбылская область по праву гордится такими героями, как  Алишер Кырыкбайулы, Ауесбай Көмекбайулы, Амир Жанабайулы, Максат Турарулы, Мухит Балмагамбетулы, Тілеужан Куатжанулы и Максат Курмангазыулы.

– Они – защитники Родины, верно служившие своему народу, подлинные патриоты. Казахстанцы с глубоким почтением склоняют голову перед мужественными воинами и Бауыржаном Момышулы. Присвоение ему звания Халық қаһарманы – наглядное проявление глубокого почтения народа к его подвигу, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Д. Косанов.

Напомним, 25 декабря 2025 года за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бауыржану Момышулы было присвоено звание Халық қаһарманы с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» (посмертно).

 

#память #Момышулы

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
В Минобороны подвели спортивные итоги
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Жамбылской области открыли мемориальную доску в честь 115-летия Бауыржана Момышулы
Антигололёд без соли: новые решения в РК
В Кокшетау строят современную больницу
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
В Минобороны подвели спортивные итоги
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Гвардеец стал победителем юбилейного турнира Лиги боевого с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]