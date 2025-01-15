В ЗКО опрокинулся грузовик с химвеществами

В районе Бәйтерек грузовик из Республики Беларусь, перевозивший 21 тонну химического вещества, съехал в кювет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

В результате опрокинулись емкости с жидкостью, без последующего розлива.

«Сотрудники МЧС проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено», – говорится в сообщении.

Также водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.

Операция благополучна завершена, добавили спасатели.