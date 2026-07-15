В зоопарке Алматы родился жеребенок редкого вида лошадей

Скриншот с видео зоопарка Алматы

В Алматинском зоопарке родился жеребенок лошади Пржевальского. Малыша назвали Желмая. Для его матери - кобылицы Курбанкул это уже второй приплод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Лошадь Пржевальского — один из самых редких видов диких лошадей, занесённый в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Получение потомства в условиях зоопарков является важной частью международных программ по сохранению генетического разнообразия и устойчивой популяции этого вида.

Сейчас Курбанкул, жеребёнок Желмая и жеребец Мерей находятся под постоянным наблюдением специалистов в специальной закрытой для посетителей зоне. Мать и малыш чувствуют себя хорошо и активно развиваются.