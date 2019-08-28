Общество
Вакцинация против туберкулеза временно приостановлена в Казахстане
Жанат Тукпиев
Вакцинация против туберкулеза временно приостановлена в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Профильный комитет Министерства здравоохранения РК отозвал японскую вакцину против туберкулеза. В настоящее время ведомство принимает меры по закупу новой вакцины, которая предположительно поступит в стану через пару месяцев.

"Последние четырнадцать лет против туберкулеза в Казахстане применялась вакцина производства Японии, которая показала свою эффективность, было минимальное количество осложнений. Однако на сегодня японский производитель проинформировал Министерство здравоохранения РК о том, что отзывает 33 серии своей вакцины из 35 стран. 5 серий из этих 33 поставлялись в нашу страну и применялись ранее. Причина отзыва вакцины БЦЖ – это обнаружение производителем инородного вещества в растворителе к вакцине, выявленного в процессе упаковки. Данная мера соответствует международным стандартам и стандартам фармакологического надзора Японии. В связи с этим, на сегодня Комитетом принято решение об изъятии данных серий с рынка и приостановлении вакцинации", – сообщила Бюрабекова.

По ее словам, с учетом сложившейся ситуации Министерство здравоохранения РК принимает меры по закупу другой вакцины, квалифицированной ВОЗ, которая также является качественной и безопасной.

"Единый дистрибьютор проводит переговоры с ЮНИСЕФ. Будет закуплена вакцина производства Serum Institute of India (Индия). Ожидаемый срок поставки – где-то через два-три месяца. Все вакцины производителя Serum используются в мире. Я бы хотела обратиться к родителям, потому что после поступления вакцины в страну в обязательном порядке нужно пройти вакцинацию против туберкулеза", – добавила Бюрабекова.

В заключение она подчеркнула, что ежегодно в стране вакцинируется более 7 тысяч новорожденных и около 230 школьников, а заболеваемость туберкулезом за последние 20 лет была снижена в 2,5 раза, смертность в 15,3 раза.

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