Валерий Могильницкий: Всегда с людьми

Ветер странствий

Родился он в селе Каскелен Алматинской области в 1940 году. В 1945-м семья Могильницких переехала во Львов по месту службы отца. Книги Валерий полюбил с детства, читал даже ночью – с фонариком, школьником писал статьи в стенгазету. Школу окончил с серебряной медалью и поступил на факультет журналистики Львовского государственного университета.

Стихотворение «Палатка» студента Могильницкого было напечатано в газете «Комсомольская правда». Событие по тем временам невероятное! Кстати, написано оно было во время поездки в Казахстан на уборку урожая.

Здесь стояла одна палатка.

Тридцать жили в палатке

парней.

У костров пили чай несладкий,

Ели хлеб – не отыщешь

черствей.

На заре выходили в поле.

Звонким смехом будили степь

Тридцать, выросших

в комсомоле,

Научившихся жить и петь.

У парней тех – стальная хватка.

Если взялись, то будет толк …

Колыхалась в степи палатка,

А сейчас – до небес городок!

В Казахстан Могильницкий вернулся в 1980-м уже опытным журналистом, побывав и поработав в разных уголках огромной страны. Журналистская деятельность Валерия Михайловича началась в газете «Львовская правда», затем были газеты «Красное знамя» (Владивосток, 1963–1970), «Молот» (Ростов-на-Дону, 1970–1980).

Валерий Могильницкий писал: «Трудная была у меня жизнь, полная скитаний и неоправданных потерь, но, наверное, другой бы не пожелал себе. Ибо, только путешествуя, переезжая из края в край, я смог так сильно полюбить нашу необъятную землю, ее травы и тонущие в тумане реки, деревья с тихим шепотом листьев и бьющие, как кипяток, родники. Я любил все прекрасное в этом мире, и оно, как свежий ветер, врывалось в мои стихи».

Из Львова – через тысячи километров – во Владивосток. Вот уж где действительно ветер странствий и жажда романтики, которые не могли не отразиться в стихах, статьях, очерках, рассказах. Там появились штормовой Тихий океан, Уссурийская тайга, медведи и тигры, полеты на вертолетах, Дерсу Узала, капитаны, крабы, кораллы… Поэт писал «о путине большой и о дружбе морской», о величественных айсбергах – прекрасных, безмолвных и горестно одиноких:

Причина этого одна –

Молчанье льдин, что вечно

длится.

Простая родниковая вода

Звонка и песенна, как птица.

Она приносит силу жить.

И вам бы, айсберги, в тумане

Вдруг родником заговорить,

Чтоб стало легче в океане.

Но нет, молчите, будто ночь.

В безмолвье так проходят

годы…

И улетают чайки прочь.

И курс меняют пароходы.

Писатель Борис Полевой, прочитав цикл дальневосточных стихотворений, скажет молодому автору: «Вижу, вы – человек бывалый. Ваши стихи… от жизни».

«Пишущему человеку нельзя сиднем сидеть на одном месте, а иначе мхом прорастешь, я запомнил эту мысль Паустовского. И когда в 1965 году меня приняли в Союз журналистов СССР, решил – нужно расти как журналисту дальше, а возможно это будет, если я уеду в новое место», – вспоминал позднее Валерий Могильницкий.

Новые места дарили новые впечатления и новые встречи, среди них знаковые, запомнившиеся навсегда – с Михаилом Шолоховым, Константином Симоновым, Борисом Полевым. О них он расскажет потом в своей книге «Незабываемые встречи».

50 лет в строю

Немного, скажем так, статис­тики, необходимой в данном случае. Валерий Могильницкий (1940–2016) посвятил журналистике и писательскому делу более 50 лет.

Издано более 30 книг, общий тираж которых порядка 200 тыс. экземпляров. Во всесоюзных и республиканских газетах и журналах опубликовано более 3 тыс. материалов. Издания известные: газеты «Труд», «Правда», «Советская культура», «Красная Звезда», «Известия», «Комсомольская правда», «Казахстанская правда», «Караван»; журналы «Москва», «Крестьянка», «Советский воин», «Дальний Восток», «Уральский следопыт», «Дон», «Простор», «Нива», «Жұлдыз»…

Более 20 лет Валерий Могильницкий был собственным коррес­пондентом республиканской газеты «Казахстанская правда» по Джезказганской и Карагандинской областям.

Названия художественно-документальных книг позволяют судить об их тематике: «Сарыарка», «На земле Сатпаева», «Город в степи», «Медь Жезказгана», «Люди, которых любят», «В самом центре Евразии», «Строки любви», «Созвездие талантов», «Страницы большой жизни», «Давно забытые стихи», «Караганда», «Звезды ГУЛАГа», «Всегда с людьми», «Люди Победы», «Академик Абылкас Сагинов», «Верность призванию»…

«Когда вернулся на Родину, почувствовал новый прилив сил, для меня как бы открылся простор для исследований. Я полюбил эту удивительную и самобытную страну степей и гор – Сарыарку, сильных и волевых людей Казахстана, изъездил ее вдоль и поперек, постепенно собирая богатейший материал для написания статей, очерков, а позднее и книг, – признавался Валерий Могильницкий. – Статьи – это как бы наметки темы исследования с описанием важного, историчес­кого, интересных фактов, а вот в книге можно раскрыть тему полностью, поэтому книги стали привлекать меня больше».

Героями произведений Валерия Могильницкого были выдающиеся люди Сарыарки: создатель Академии наук Казахстана и ее первый президент Каныш Сатпаев, основатель Карагандинского государственного университета, доктор технических наук, писатель Евней Букетов, доктор геолого-минералогичес­ких наук, первооткрыватель Коунрадского месторождения медной руды Михаил Русаков, первый директор Музея истории горного и плавильного дела в поселке Джезды Макен Торегельдин и многие другие.

Одним из первых Могильницкий написал книгу, посвященную Первому Президенту, – «Наш

Назарбаев». Валерия Михайловича всегда привлекали активные, творческие, ищущие люди, способные менять общество и мир вокруг, поэтому феномен Нурсултана Назарбаева не мог не увлечь писателя-исследователя.

В 2014 году произведения Могильницкого вошли в стотомник литературы «Сарыарқа кітапханасы». Книга «Темиртау: подвиг в степи», созданная в честь 70-летия горняцкого города, в 2015-м принесла автору премию «Алтын сұңқар».

Отметим также, что Михаил Александрович Шолохов подарил Валерию Могильницкому на день рождения свою книгу «Судьба человека» с автографом. А с выходом книги «В самом цент­ре Евразии» Валерия Михайловича тепло поздравил Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Книги Могильницкого выходили в Казахстане, России, Украине, его произведения переведены на казахский, английский, немецкий, украинский, корейский языки. Сегодня они находятся в республиканских, городских, вузовских и школьных библиотеках Карагандинской области и республики, есть в домах многих казахстанцев.

Валерий Михайлович еще в начале творческого пути писал в автобиографии: «Пусть самой высокой моей наградой будет признание тысяч моих читателей». Так и случилось.

Великие узники Карлага

В жизни и творчестве Валерия Могильницкого есть особая тема – сохранение памяти о жертвах политических репрессий.

В течение трех десятилетий были написаны десятки статей, созданы книги «Созвездие талантов», «Палачи Сталина», «Великие узники Карлага», «Черные розы маршала», «В долине слез» и другие. Их написанию предшествовала долгая и кропотливая работа в архивах, встречи с бывшими узниками лагерей, охранниками, очевидцами трагических событий. Изучались документы, дневники, письма, воспоминания, материалы спецархивов – была проведена огромная поисковая работа, требующая не только исследовательских навыков и терпения, но и особой душевной чуткости и стойкости.

«Прямо в степи спешно поставили несколько саманных бараков, четыре вышки для часовых, обтянули это треклятое место колючей проволокой – и вот вам лагерь готов! Он постоянно расширялся и расширялся, так как мест для женщин-заключенных не хватало. И вновь прибывшие сами строили себе бараки в пургу и метель, жару и ливень, устанавливали в них нары, вместо матрацев бросали на деревянный настил солому и так жили, как скот, как звери», – так описывает Валерий Могильницкий АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников родины, открытый в начале 1938 года.

Страница за страницей из разрозненных фактов, цифр, комментариев, документальных данных складывается захватывающее пронзительное повествование, вызывающее у читателей сильные чувства – и сострадание, и гнев, и недоумение. Герои Могильницкого – люди хорошо знакомые и неизвестные вовсе. Задача автора – показать, что за каждым заключенным, имя которого порой скрыто лагерным номером, – трагедия. И каждый – великий узник Карлага, потому что сумел выжить, сохранил достоинство, в нечеловеческих условиях остался человеком. Каждый достоин памяти.

Читая книги, хочется понять, почему молох репрессий стал возможен? Кому были нужны безвинные миллионы жертв? Какую цену имеет человеческая жизнь, и что является настоящими жизненными ценностями? Поэтому произведения Валерия Могильницкого читали и читают, а встречи с автором – в музее в Долинке, в библиотеках, вузах, школах – всегда собирали большую аудиторию, проходили эмоционально, с многочисленными вопросами. История твоей страны не может быть неинтересной.

– Помню, как узнавала в детстве из книг отца об узниках Карлага – Татьяне Окуневской, Лидии Руслановой, Льве Гумилеве, матери Майи Плисецкой, сыне Сергея Есенина – Александре Есенине-Вольпине… Десятки, сотни судеб, – говорит дочь писателя и журналиста Анна Могильницкая. – А однажды раздался звонок из Германии. Звонили незнакомые люди, благодарили отца за то, что в его книге упомянута фамилия их деда. Просто упомянута… Но людям это важно: дед рассказывал им о тех временах – и вот они словно увидели подтверждение слов любимого человека. Как-то нашли телефон… Отец был тронут. И таких звонков и слов благодарности при встречах было много.

Валерию Михайловичу в его благородной и сложной работе помогала вся семья. Дочь Анна и сын Игорь набирали тексты (Могильницкий писал от руки), супруга Екатерина Андреевна была координатором, в последние годы ездила с мужем на встречи, в архивы.

– Он называл нас маленькая редакция, – вспоминает Анна. – У отца не просто книги, это исследования. Он по крупинкам собирал истории людей, все фиксировал. Информации было невероятно много, всю ее он пропускал через себя. Буквально «собирал» свои очерки, в итоге – ни слова не выкинешь. Стремился вернуть как можно больше людей из забвения, чтобы не было безымянных узников. День памяти жертв политических репрессий всегда был для него важной датой.

…За несколько дней до ухода из жизни Валерий Михайлович подписал в печать новую книгу – «В долине слез» – тоже о великих узниках Карлага. Она вышла в Москве в 2017 году.

Не тлеть, а гореть!

Есть у Могильницкого строки, которые можно считать его жизненным кредо:

…Жить, не тлея, а сгорая,

Чтоб в делах летели дни,

Чтоб сказать всем, умирая:

Я зажег в степи огни.

Крылатое выражение «Ни дня без строчки!» – тоже о Валерии Михайловиче.

– Отец всегда много работал. Утро 1 января – он уже сидит за столом и пишет. Внимательно относился к каждому слову, тщательно проверял каждый факт. Ради одной нужной цифры мог прочитать целую книгу, – рассказывает Анна Могильницкая. – Понимаю, что у него было несколько миров. Публицист, писатель, поэт. Журналист, увлеченный всем на свете, а особенно людьми. Он любил сильных, волевых, трудолюбивых, целеустремленных. Тех, кто горел, излучал свет. И сам был таким. Хотел, чтобы то, что сделал, нашло отклик у людей. Чтобы остались его книги, чтобы пришли новые читатели.

– Дружил с героями своих очерков и статей. Например, с Имраном Газимиевым. В Казахстан он был депортирован с семьей в 30-е годы, остался здесь. Он – почетный шахтер, полный кавалер знака «Шахтерская слава». Интересный, трудолюбивый, добрый человек. Свой дом в Чечне подарил многодетной семье. Они час­то созванивались, ездили друг к другу в гости, – продолжает Анна. – Я восхищаюсь его отношением к людям. Казалось, он хотел рассказать обо всех, кого знал… Это передалось и нам, детям. Мы стараемся видеть в людях только хорошее.

Дочь Могильницкого имеет диплом журналиста, но сейчас занята воспитанием сына. Его зовут Леон. «Я прочитала, что у человека с таким именем есть способность владеть словом и пером, он может стать выдающимся писателем. Может, при выборе это сыграло свою роль?» – делится Анна.

А почему бы и нет? Вот Валерий Могильницкий родился 24 мая, в День славянской письменности, это и день рождения писателя Михаила Шолохова. Слово и книга – без преувеличения – стали определяющими в его судьбе. Как и служение людям.

Не ходил я вокруг да около,

А ходил я всегда напрямик…

С детства кони за окнами цокали

И шептал за калиткой родник.

С детства я крепкий обруч

сваривал,

Как заправский мастеровой.

И, хваля меня, батя говаривал:

«По прямой ходи, по прямой.

Чем прямее путь – благороднее.

Люди нам, сынок, не соврут».

И протягивал горсть смородины

Мне в награду за малый труд.

С той поры не гляжу на сторону,

Хоть с несчастьем-бедой знаком.

Все с людьми разделяю поровну.

Прямиком иду, прямиком!