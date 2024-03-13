Ваш размер

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Самат Бейсембаев

Иногда неудовлетворенность чем-либо мотивирует к поиску новых возможностей. Например, к открытию собственного производства брендовой обуви.

фото из личного архива

Никита Дорош, основатель производства казахстанской обуви Neyches Boots, свой путь в бизнесе начал в 2018 году. Сейчас ему 29 лет.

Как и многие молодые парни, любил одеваться стильно. Брендовые рубашки, пиджаки, брюки... Однако, по его словам, касательно обуви всегда была неудовлетворенность. То качест­во подведет, то цена, а в иной раз – стиль.

Ведомый этой мыслью, он решил обувь заказывать. Нашел изготовителей, дал им техническое задание, описав каждую мелочь, что должно быть снаружи и что внутри.

– Я тогда работал преподавателем в университете, и каково же было мое удивление, когда стал слышать о своей обуви, сшитой на заказ, много положительных отзывов. Причем высказывали мнения как коллеги, так и студенты. То есть две разные аудитории. Начали интересоваться, где подобную обувь купить, – говорит Никита.

После этого он решил поэкспериментировать и снова обратился к тем же изготовителям. На этот раз заказал сразу четыре модели, договорился приобрести по себестоимости.

– Я завел страничку в Instagram, разместил там фотосессию, начал публиковать обновления. Продолжал так долго, делая заказы уже линейками обуви, то есть разного цвета и размеров. Однако пока не продавал. Собирал эти партии у себя дома. На тот момент я уже точно решил, что буду заниматься продажами. Просто не начинал, поскольку не имелось широкого ассортимента, – поясняет Никита Дорош.

Немного погодя, преподавание в университете пришлось ради заработка сменить на работу геодезистом на нефтяном месторождении Тенгиз. Все деньги тратились на расширение ассортимента. Так продолжалось до 2020 года. К тому моменту уже накопилось 15 различных моделей обуви с рядом размеров. Была запущена реклама, начали поступать первые заявки.

– Я на своем автомобиле ездил из Шахтинска, где тогда жил, в Караганду. Приезжал к клиентам, брал с собой сразу несколько размеров обуви. В первый же месяц закрыл миллион тенге, в следующем – уже полтора. Маржинальность, к слову, составляла около 35%. И вот буквально через три месяца после двух вахт уволился. Стал работать на себя, арендовал небольшой склад под шоурум на 15 квадратов в цент­ре Караганды, – рассказал он.

Росла клиентская база, бизнес расширялся, увеличивался ассортимент. Все заработанные средства шли в оборот. Наконец, появились первые сотрудники. Первое лето (2021 год), как отмечает Никита, было самым сложным. Период отпусков, кожаная обувь не пользуется спросом. Однако с приходом осени пошли нормальные обороты.

– Работа продолжалась. В апреле 2023 года наконец-то открыл собственную мастерскую. Сейчас в сезон у меня штат из 18 человек. В месяц примерно продаем 270 пар обуви. Если говорить в разрезе регионов, то, конечно, больше половины продаж приходится на Астану и Алматы, – говорит бизнесмен.

К слову, Никита старается брать все материалы отечественного производства, однако это не всегда удается. С этим вообще, добавляет он, большие проблемы. В Казахстане найти кожевенное сырье очень сложно, а если удается, то порой качество его оставляет желать лучшего. Поэтому и заказывают его в России, Турции, Китае и Узбекистане.

– Но самая большая трудность – масштаб оборота. У меня нет финансового образования, в связи с чем иногда получаются какие-то кассовые разрывы, порой я не понимаю, как спланировать таким образом, чтобы подобного не происходило. Конечно, хорошо, когда у тебя есть какой-то буфер, запас денег, где ты, как из банка, можешь взять, а потом вернуть. Я вот потихоньку хочу прийти к такой модели, чтобы у меня был свой собственный фонд. Естественно, в будущем надо подыскать нормального финансового директора, который будет за эти вещи отвечать, – заметил он.

К слову, в планах бизнесмена – производить обувь по технологии Goodyear. Для этого необходима узконаправленная операционная швейная машина. Она пришивает кожаный рант к кожаной заготовке. То есть без клея, а если он и есть, то несет в себе только вспомогательные функции. Таким образом, достигается самый высокий уровень качества.

– В СНГ такого нет. Это самая надежная, самая долговечная обувь. Причем ремонтопригодной конструкции. У нас есть те, кто делает это вручную, но я хочу производство автоматизировать. Это позволит в разы увеличить объемы, сделать выпуск массовым. Это не будет, конечно, 400 тысяч пар обуви в месяц, но все же фабричное производство с хорошими объемами.

Сейчас Никита работает над тем, чтобы открыть свои филиалы по всему Казахстану. А начать хочет, естественно, с Астаны и Алматы. Позже прибавить к ним Актобе, Актау, Атырау и Шымкент. Ну а потом, глядишь, можно замахнуться и на другие страны. Особенно западные.

– Я сейчас как бы ментально готовлюсь, чтобы мой продукт прошел проверку западными покупателями и экспертами. У них все же другой менталитет, другие требования. Для меня важно сделать продукт конкурентоспособным, чтобы уверенно присутствовать на других рынках.

#производство #обувь #отечественное производство #Никита Дорош #Neyches Boots

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