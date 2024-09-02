«Важно последовательно повышать кадровый потенциал страны» - президент

Выступая с посланием к народу Казахстана, глава государства отметил, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами – это самая насущная задача, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего.

«Работа в данном направлении уже начата. Правительством осуществляется интернационализация высшего образования – в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. Надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов. То же самое касается и отечественных вузов, образовательные программы которых отвечают современным требованиям. Размер выделяемых грантов должен позволять организовать качественный образовательный процесс. Нельзя распылять государственные средства по всем университетам. Предстоит усилить связь лучших университетов с реальным сектором экономики», - заявил президент.

Он также добавил, что требуется синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Это позволит придать импульс отраслевым инновациям, раскрыть потенциал прикладной науки в вузах.

«Нельзя также превращать стажировки ученых за рубежом в некую синекуру и «академический туризм». Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования. Правительству следует рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжей, показавших высокие результаты», - сказал глава государства.

Он добавил, что реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.

«Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется с нашим принципом «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте.