Бауыржан вырос в семье инженеров. В детстве много читал, в их доме была большая библио­тека. И уже в школе юноша выделялся на фоне сверстников успехами в физике, участвуя в разных олимпиадах. Позже он поступил на мехмат КазНУ им. аль-Фараби по гранту. Но, несмотря на отличную школьную подготовку, чувствовал себя отстающим среди выпускников специализированных школ, свободно ориентировавшихся в математическом анализе.

– Тогда я стал самостоятельно изучать дискретную математику, комбинаторику и теорию вероятностей, придя к выводу, что именно эти дисциплины гораз­до важнее для практикующего программиста, чем сложные дифференциальные уравнения, – вспоминает Бауыржан.

Получив диплом, более шести лет он проработал программис­том. Параллельно они брали проекты на аутсорсинге, и в какой-то момент пришел заказ на автоматизацию курьерской службы.

– Я начал исследовать рынок. И понял, что все существующие решения в этом бизнесе неудобные, громоздкие и устаревшие. Тогда появилась идея сделать красивую и понятную систему, которой люди действительно захотят пользоваться. Я решил сфокусироваться только на этом проекте. И в одиночку за два-три месяца создал первую рабочую версию сервиса MVP (минимальный ценный продукт), – рассказывает Бауыржан.

По его словам, это был осознанный риск. Но была четкая цель – создать продукт, который реально решает задачи бизнеса. Первая версия имела базовый функционал, за который клиенты были готовы платить. Изначально предполагалось, что основными пользователями станут курьерские службы, но позже выяснилось, что рынок гораздо шире.

Его ресурс представляет собой сложную технологическую платформу, решающую одну из самых трудных задач в логистике – оптимизацию маршрутов доставки. Система способна одновременно строить оптимальные маршруты для тысяч заказов, учитывая десятки факторов: временные окна, типы товаров, загрузку транспорта и другое.

Если говорить о роли искусственного интеллекта в этом проекте, компания давно использует машинное обучение. С появлением больших языковых моделей они одними из первых внедрили рекомендательные системы и AI-агентов для аналитики данных. Так, после дос­тавки клиенты получают SMS с просьбой оставить отзыв. Пос­ледние накапливаются, и система автоматически анализирует их, формируя рекомендации по улучшению сервиса и бизнеса в целом, вплоть до таких важных деталей, как качество общения с клиентами.

Немаловажно, что успешный предприниматель продолжает активно заниматься самообразованием и внимательно следит за мировыми трендами в сфере искусственного интеллекта. Он читает профессиональную литературу на английском языке, смотрит интервью ведущих инженеров и изучает их публикации. По его словам, многие из них точно предсказывают развитие технологий. Так, основатель Anthropic Дарио Амодей еще год назад говорил, что до 90% кода в новых проектах будет писаться с помощью искусственного интеллекта, и сегодня это уже реальность.

Бауыржан признает, что ИИ вытесняет начинающих программистов, и джуниорам становится все сложнее найти работу, поскольку многие задачи роботы выполняют быстрее и дешевле. И поэтому он советует им делать собственные проекты.

– Не обязательно придумывать уникальную идею, но важно постоянно учиться и пробовать. Наработанное портфолио становится ключевым аргументом при трудоустройстве. Человек, который может показать, что он сделал своими руками, уже воспринимается как самостоятельный инженер. Особенно ценится умение ставить задачи, решать их и доводить до логического завершения. Пусть проекты будут не коммерческого уровня и пока не готовы к рынку – это не критично. Главное, чтобы идея работала, была реализована с интересом и душой. Сегодня компаниям нужны сильные, самостоятельные инженеры, – делится он своим мнением.

Да, конъюнктура рынка уже изменилась, ИИ радикально сменил требования к специалистам, и к образованию нужно относиться иначе: изучать новые технологии, подходы, вкладывать в это гораздо больше ресурсов, рассуждает наш собеседник. И те, кто последует этим рекомендациям, в конечном итоге будут формировать будущее Казах­стана. Чем шире и качественнее эта «воронка», тем выше шансы появления крупных компаний и формирования сильной экономики, считает Бауыржан Рустемов, показавший своим примером, что решающую роль играют не идеальные стартовые условия, а самообразование, настойчивость и четко поставленная цель.