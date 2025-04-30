В Национальном университете обороны состоялась международная научно-практическая конференция «О вкладе героев Великой Отечественной войны в историю нации». В ее работе приняли участие депутаты Парламента, ведущие ученые и эксперты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, руководство и ветераны Вооруженных сил РК, профессорско-преподавательский состав, курсанты высших военных и специальных учебных заведений.

В университете уже проведено девять круглых столов, посвященных памяти Бауыржана Момыш­улы, Талгата Бегельдинова, Малика Габдуллина и других героев. Цикл этих мероприятий и завершала конференция, которая вызвала большой исследовательский интерес международного научного сообщества. Сборник материалов издан в двух томах, всего опубликовано 120 научных статей.

Вклад Казахстана в Великую Победу многогранен, память о ней священна для казахстанцев, это нравственный стержень, объединяющий разные поколения нашего общества. Казахстанцы на фронте и в тылу внесли весомый вклад в завоевание мира на Земле. Сформированные на территории КазССР соединения и части проявляли героизм и мужество в операциях, сражениях и боях на всех фронтах Великой Отечественной войны. Их боевой путь впечатляет своей ратной славой. Многие получили почетные наименования и звания гвардейских.

Казахстан был крепкой опорой фронту, могуче подпирая его богатствами своей земли, республика стала настоящим арсеналом и тылом страны, восстановив эвакуи­рованные промышленные предприятия и приняв население, наращивая оборонно-промышленный потенциал, стратегические ресурсы и сельское хозяйство. Объемы обеспечения бесперебойного массового производства вооружения, боеприпасов, продуктов питания, сырья и оборудования поражают.

– Верховный Главнокомандую­щий – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях отмечает, что в последние годы государством проводится системная работа по устранению белых пятен нашей истории, восстановлению исторической справедливости, и выражает уверенность, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс. Ведется последовательная работа по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги, – отметил в своем выступ­лении начальник Национального университета обороны генерал-майор Аскар Мустабеков.

Он подчеркнул: для многих казахстанцев Великая Отечественная – это не только историческое событие, отраженное в архивных документах, но и множество личных историй, пережитых солдатами и тружениками тыла. Казахстанцы были участниками всех сражений, в том числе таких знаковых, как битва под Москвой, окружение фашистских войск под Сталинградом, форсирование Днепра. Промышленный потенциал Казахстана внес свой масштабный вклад в Победу, общий объем промышленности нашей страны вырос на 37%.

– Важно знать эти славные страницы, изучать и воспитывать последующие поколения наших граждан. Знание истории своего народа, усвоение исторического опыта помогут прогнозировать перспективные направления развития военного искусства, – добавил Аскар Мустабеков.

По его словам, прежде было достоверно известно о 497 Героях Советского Союза. Сейчас же, после исследований, имена уже более 500 человек значатся в спис­ках казахстанцев, получивших это высокое звание. В университете уверены, что дальнейшие исследования выявят еще больше героических под­вигов наших соотечественников.

О значимости и незыблемости героической памяти говорил и депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев:

– День Победы – это символ стойкости, мужества нашего народа. В этот день мы в глубокой благодарности склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу и независимость, перед теми, кто не жалея сил работал в тылу, приближая Победу тяжким трудом. Представители всех республик плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками, подвиг героев неоценим, вера в справедливость и мужество наших ветеранов вдохновляют новые поколения быть достойными великого наследия и беречь мир.

О героизме ковавших Великую Победу на фронте и в тылу высказался и военный атташе России в Казахстане Юрий Логинов. Он напомнил, что буквально две недели назад Казахстану были переданы личные вещи военнослужащего, найденные поисковиками из Ижевска на Синявинских высотах.

– Я смотрел на лица родственников – это дорогого стоит. У них глаза светились так, что не передать словами! – поделился Юрий Логинов. – Эта работа важна не только в канун Дня Победы, она нужна для поддержания связи между нашими народами, дружбы, единства. Государство было огромное, и эту память терять нельзя.