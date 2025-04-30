Важно знать эти славные страницы

День Победы
13
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Казахстан стал крепкой опорой фронту, арсеналом и тылом большой страны

фото Игоря Бургандинова

В Национальном университете обороны состоялась международная научно-практическая конференция «О вкладе героев Великой Отечественной войны в историю нации». В ее работе приняли участие депутаты Парламента, ведущие ученые и эксперты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, руководство и ветераны Вооруженных сил РК, профессорско-преподавательский состав, курсанты высших военных и специальных учебных заведений.

В университете уже проведено девять круглых столов, посвященных памяти Бауыржана Момыш­улы, Талгата Бегельдинова, Малика Габдуллина и других героев. Цикл этих мероприятий и завершала конференция, которая вызвала большой исследовательский интерес международного научного сообщества. Сборник материалов издан в двух томах, всего опубликовано 120 научных статей.

Вклад Казахстана в Великую Победу многогранен, память о ней священна для казахстанцев, это нравственный стержень, объединяющий разные поколения нашего общества. Казахстанцы на фронте и в тылу внесли весомый вклад в завоевание мира на Земле. Сформированные на территории КазССР соединения и части проявляли героизм и мужество в операциях, сражениях и боях на всех фронтах Великой Отечественной войны. Их боевой путь впечатляет своей ратной славой. Многие получили почетные наименования и звания гвардейских.

Казахстан был крепкой опорой фронту, могуче подпирая его богатствами своей земли, республика стала настоящим арсеналом и тылом страны, восстановив эвакуи­рованные промышленные предприятия и приняв население, наращивая оборонно-промышленный потенциал, стратегические ресурсы и сельское хозяйство. Объемы обеспечения бесперебойного массового производства вооружения, боеприпасов, продуктов питания, сырья и оборудования поражают.

– Верховный Главнокомандую­щий – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях отмечает, что в последние годы государством проводится системная работа по устранению белых пятен нашей истории, восстановлению исторической справедливости, и выражает уверенность, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс. Ведется последовательная работа по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги, – отметил в своем выступ­лении начальник Национального университета обороны генерал-майор Аскар Мустабеков.

Он подчеркнул: для многих казахстанцев Великая Отечественная – это не только историческое событие, отраженное в архивных документах, но и множество личных историй, пережитых солдатами и тружениками тыла. Казахстанцы были участниками всех сражений, в том числе таких знаковых, как битва под Москвой, окружение фашистских войск под Сталинградом, форсирование Днепра. Промышленный потенциал Казахстана внес свой масштабный вклад в Победу, общий объем промышленности нашей страны вырос на 37%.

– Важно знать эти славные страницы, изучать и воспитывать последующие поколения наших граждан. Знание истории своего народа, усвоение исторического опыта помогут прогнозировать перспективные направления развития военного искусства, – добавил Аскар Мустабеков.

По его словам, прежде было достоверно известно о 497 Героях Советского Союза. Сейчас же, после исследований, имена уже более 500 человек значатся в спис­ках казахстанцев, получивших это высокое звание. В университете уверены, что дальнейшие исследования выявят еще больше героических под­вигов наших соотечественников.

О значимости и незыблемости героической памяти говорил и депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев:

– День Победы – это символ стойкости, мужества нашего народа. В этот день мы в глубокой благодарности склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу и независимость, перед теми, кто не жалея сил работал в тылу, приближая Победу тяжким трудом. Представители всех республик плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками, подвиг героев неоценим, вера в справедливость и мужество наших ветеранов вдохновляют новые поколения быть достойными великого наследия и беречь мир.

О героизме ковавших Великую Победу на фронте и в тылу высказался и военный атташе России в Казахстане Юрий Логинов. Он напомнил, что буквально две недели назад Казахстану были переданы личные вещи военнослужащего, найденные поисковиками из Ижевска на Синявинских высотах.

– Я смотрел на лица родственников – это дорогого стоит. У них глаза светились так, что не передать словами! – поделился Юрий Логинов. – Эта работа важна не только в канун Дня Победы, она нужна для поддержания связи между нашими народами, дружбы, единства. Государство было огромное, и эту память терять нельзя.

#история #ВОВ #конференция #Национальный университет обороны

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Корабли пустыни и нефть
Фундамент из... ружей
Вспомнили подвиг земляка
Нерушимая связь поколений
«Глаз сердца» увидел мир
В городе появились нелегальные детсады
Посевы свеклы сократятся
Перерабатывай или утонешь!
Это наш общий дом
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
МВД внедряет на дорогах метод сужения
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
В Приаралье начался сев риса
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Нерушимая связь поколений
Более 20 ветеранов ВОВ в Алматы получат по 5 млн тенге
В Астане готовятся к военному параду
Они сражались за Родину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]