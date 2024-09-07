Важные контуры инклюзивного развития экономики

Экономика
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Анна Альшанская, руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК

Устойчивое и инклюзивное развитие экономики в настоящее время является ключевым ориентиром государственной политики страны. В прошлом году Глава государства представил новый системный экономический курс. Его цель – к 2029 году обеспечить экономический рост на уровне 6–7% и удвоить объем экономики до 450 миллиардов долларов. Пос­лание-2024 еще раз подтвердило, что наша страна продолжает идти по пути реформ, направленных на повышение уровня жизни граждан. В этом направлении хотелось бы выделить несколько моментов.

инфографика Натальи Ляликовой

Во-первых, на рынке труда в Казахстане остается значительная нехватка кадров – от рабочих специальностей до «профессий будущего». Проблема усугубляется тем, что квалификации и навыки выпускников часто не соответствуют требованиям работодателей. Этот дисбаланс может стать еще более ощутимым в ближайшие годы, учитывая демографический рост: ежегодно в стране рождается более 400 тыс. детей, и к 2030 году молодежь будет составлять 80% рабочей силы.

Для решения этой проблемы особое внимание должно быть уделено системе профессионального образования и обу­чения. Важным шагом в этом направлении является построение прочной связи между университетами и научно-технологическими приоритетами страны. Кроме того, Глава государства предложил объявить 2025 год Годом рабочих профессий. Данная инициатива подчеркивает признание вклада рабочих профессий в развитие экономики и общества, а также может стать платформой для улучшения условий для профессионального роста работников данной сферы.

Во-вторых, сама система образования также требует постоянного обновления и адаптации под быстроменяющиеся условия. Так, привлечение 23 зарубежных вузов уже стало значимым шагом в повышении качества высшего образования в стране. Продолжается обновление школьной инфраструктуры и кадрового потенциала. Вместе с тем отдельное внимание в Послании-2024 было уделено необходимости пересмот­ра механизма подушевого финансирования дошкольного образования и его привязки к реальным доходам семей. Это важно с точки зрения снижения образовательного неравенства и обеспечения равного доступа к качественному дошкольному обучению для всех слоев населения.

В-третьих, доступ к здравоохранению также оказывает значительное влияние на качество жизни граждан. Около 3,3 триллиона тенге бюджетных средств было направлено в систему здравоохранения в 2024 году. Вместе с тем, как показывает мировая практика, для оптимизации бюджетных ресурсов и удовлетворения возрастающих потребностей граждан в качественных медицинских услугах активно применяется механизм государственно-частного партнерства. В Казахстане развитие ГЧП в социальной сфере сталкивается с различными барьерами – от несовершенства законодательства до сложных административных процедур. Глава государства поручил Правительству сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сферы здравоохранения, а также образования.

#президент #мнение #послание

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