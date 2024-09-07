Важные контуры инклюзивного развития экономики
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Анна Альшанская, руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК
Устойчивое и инклюзивное развитие экономики в настоящее время является ключевым ориентиром государственной политики страны. В прошлом году Глава государства представил новый системный экономический курс. Его цель – к 2029 году обеспечить экономический рост на уровне 6–7% и удвоить объем экономики до 450 миллиардов долларов. Послание-2024 еще раз подтвердило, что наша страна продолжает идти по пути реформ, направленных на повышение уровня жизни граждан. В этом направлении хотелось бы выделить несколько моментов.