В финале 124-го сезона в Государственном русском театре драмы имени М. Горького представили премьеру спектакля «Господин Журден – пустота в бархате», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Комедия, основанная на пьесе Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», поставлена российским режиссером Туфаном Имамутдиновым. В рамках сценической постановки гармонично переплетались некоторые материальные объекты и абстрактные идеи.

Открывающая сцена с преподавателями музыки и танцев, представлявшая собой остроумный диалог и несогласие в интерпретациях того, что значит «искусство», задала тон всей постановке. Их спор был не просто конфронтацией, но и физическим выражением различных культурных и эстетических подходов.

Яркая хореография сочеталась с мелодичными фрагментами, исполняемыми музыкантшей, задавая зрителям вопросы о том, что же является искусством в современном мире. Это многослойное взаимодействие довольно впечатляюще, показывая, как два разных мира могут сосуществовать и порой конфликтовать.

По словам режиссера, пьеса Мольера изначально этюдного характера, это не самое сильное и признанное произведение автора. Поэтому важно было углубить мотивацию персонажей, чтобы показать не поверхностные чувства, а настоящую борьбу героев за свои цели.

Если главный герой, господин Журден, в исполнении Ивана Анопченко, был представлен как современный мещанин, стремящийся добиться статуса дворянина в лучших традициях произведений Мольера. В то же время чувства маркизы к графу требовали более четкой и глубокой проработки, способной раскрыть их конфликт с большей ясностью и эмоциональной значимостью.

Кульминацией спектакля стало появление шейха, который, обладая завораживающим обаянием и величием, погрузил всех в атмосферу восточной сказки. Его роль стала эффектным дополнением ко всей концепции, связывая вместе как персонажей, так и различные стили. Шейх, облаченный во впечатляющий костюм, внедрил элементы восточной мудрости в диалог Журдена о статусе и самореализации, выявляя глубинные противоречия человеческой натуры. Его остроумные реплики стали поучительными, одновременно вызывая смех и глубокие размышления о том, что значит быть успешным в нашем мире.

Актеры работали с полной отдачей, соскучившись по комедии. Несмотря на драматическую насыщенность театрального репертуара, комедии со смыслом также необходимы, чтобы разбавить эмоциональный тон серьезных репертуарных постановок.

Зрители рукоплескали Екатерине Максим, Диасу Кожантаеву, Дмитрию Маштакову, Светлане Фортуне, Индире Майлыбаевой, Игорю Седину, Александру Корженко, Екатерине Матасовой, Асель Красниковой, Анастасии Понеделковой, Александру Корженко, Денису Сираеву и другим исполнителям главных и второстепенных ролей.

Не менее впечатляющими были их сценические костюмы из шелка и бархата, которые вносили восточные мотивы, создавая атмосферу роскоши и загадочности.

Статуи, символизирующие античные идеалы, были искусно интегрированы в декорации, создавая живые образы, которые комично и одновременно возвышенно смотрели на действия персонажей. Это было особенно заметно в сценах, где статуи по сути «оживали» под светом, а их стилизованные движения помогали передать контекст, создавая ощущение невидимых нитей, соединяющих прошлое и настоящее.

Музыкальное сопровождение стало настоящим подарком для меломанов, включая отсылки к массовой культуре, таким как песня Abracadabra Леди Гаги. Это неожиданный ход добавил иронии и свежести в пьесу, заставляя зрителей задуматься о связи между классикой и современностью. Динамичное исполнение этой композиции позволило создать яркие эмоциональные моменты, насыщая сцену жизненной энергией и создавая мост между эпохами.

Таким образом, спектакль «Господин Журден - пустота в бархате» стал не просто очередной театральной постановкой, а ярким и насыщенным событием, празднуя закрытие сезона с уникальным миксом культур и идей.

Артистам удалось создать удивительный мир на стыке различных эпох и стилей, который оставил ощущение праздника и глубоких размышлений о поиске собственного места в мире.

Как оказалось, легкость повествования с глубоким смыслом прекрасно вписывается в репертуар театра и находит отклик у современной аудитории.

«Меня вдохновила актуальность этой темы, которая позволяет по-новому взглянуть на текст, написанный почти 500 лет назад. Часто бывает, что человек, ощущая внутреннюю пустоту, увлекается радикальными действиями. Сегодня, благодаря открытости интернета, люди могут утонуть в потоке информации и потерять себя. Мы немного сократили текст. Основная часть осталась неизменной и принадлежит Мольеру, однако вместо турецкого посольства у нас появляется арабское. Это добавляет современный оттенок и делает сюжет более узнаваемым сегодня. Построение пьесы у Мольера импровизационное — мы стремились сохранить этот принцип в нашей работе. Мне хотелось подчеркнуть стремление главного героя не просто формально обучиться чему-то, а показать его глубокое желание изменить свою судьбу и найти истинный смысл жизни. Дополненные нами два монолога главного героя раскрывают этот поиск предназначения. Современные детали введены для раскрытия мотивации каждого персонажа. Узнаваемые элементы, такие как изменение турков на арабов, добавляют культурный колорит и делают историю более узнаваемой зрителю. При этом сами ситуации и тексты практически не подверглись никаким изменениям. Единственное отличие касается переноса действий на современные реалии, чтобы подчеркнуть актуальность темы. Мы сохранили классическое прочтение пьесы, уделив внимание ремаркам автора и структуре произведения», — рассказал режиссер.

В завершение вечера директор театра Айболат Жаудыр в ходе торжественной церемонии окончания сезона преподнес Туфану Имамутдинову традиционный подарок – казахский чапан.

Напомним, в 124-м театральном сезоне театр представил зрителям 8 премьерных спектаклей, каждый из которых стал ярким событием.

Итоги сезона впечатляют. Его продолжительность составила 273 дня — с 9 октября 2024 года по 6 июля 2025 года. За это время состоялось 8 премьерных разножанровых спектаклей, среди которых «Легенда о Ер-Тостике», «Независимые», новая редакция «Евгения Онегина». Артисты выезжали на гастроли, принимали участие в мастер-классах и фестивалях. Театр представил зрителям 207 спектаклей, а также провел 39 новогодних утренников. Зрительская аудитория составила почти 43 тысячи ценителей искусства.

Кроме того, на сцене старейшего столичного театра выступили казахстанские и зарубежные творческие коллективы, такие как Театр юных зрителей им. А. Брянцева (Санкт-Петербург), Темиртауский театр для детей и юношества, Карагандинский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского, Самаркандский областной русский театр драмы, Новосибирский академи­ческий молодежный театр «Глобус».

Одним из главных культурных событий сезона стала выставка «Театр на фронте: берег надежды», подготовленная Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина (Москва). Она была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стала значимой частью театральной жизни года.

Артисты принимали поздравления по случаю завершения сезона и выразили надежду, что предстоящий сезон станет не менее плодотворным на новые творческие открытия.

Творческий коллектив завершил сезон на высокой ноте, сохраняя интригу, которая несомненно будет раскрыта в следующем театральном сезоне.