Фото: пресс-служба театра

Лето и осень 2025 года для ведущего солиста «Астана Опера» заслуженного деятеля Казахстана Бактияра Адамжана пройдут под знаком большого гастрольного турне – от Японии до Австралии, Новой Зеландии и Китая, сообщает Kazpravda.kz

За этим маршрутом стоят не просто выступления, а признание высокого уровня казахстанского артиста на мировой арене.

Уже 7 июля ведущий солист театра выйдет на сцену в японской Осаке в составе одного из самых престижных балетных проектов современности – «Роберто Болле и друзья».

В этот вечер на сцене встретятся звезды первой величины, а Бактияр Адамжан станет единственным представителем Центральной Азии.

«Это не первое мое выступление с прославленным артистом Роберто Болле. Мы уже работали вместе в Италии, Омане, Хорватии, других странах. Но Япония – особый случай: Р. Болле представляет здесь свое имя, свою команду в рамках «Экспо-2025». И ему нужны лучшие. Я очень рад, что попал в этот список, значит, я соответствую уровню», – делится гордость казахстанского балета.

После Японии – Австралия. Со 2 по 29 августа Бактияр Адамжан выступит в Ballet International Gala VI, крупнейшем балетном турне Зеленого континента. География обширна: престижные залы Австралии, Новая Зеландия и звезды из ведущих театров мира – Берлинской оперы, Мариинского, American Ballet Theatre.

В программе – дуэты с Яной Саленко и молодой балериной из Брисбена Эбби Хансен, у которой подписан с сентября контракт с Венской оперой. Хедлайнером вечера объявлен Бактияр Адамжан.

«Ballet International Gala – для меня больше, чем проект. Это уже дружба. Я участвовал в первых четырех гала, и вот после перерыва в год возвращаюсь. Очень приятно, что меня помнят, приглашают. Этот проект не только открыл мне Австралию как танцовщику, но и влюбил в нее как в страну, здесь совершенно потрясающая природа, близкий по духу нам народ. Все здесь сделано для людей – особенно в Брисбене. Артистам организаторы создают невероятно комфортные условия, государство поддерживает культуру, уровень приема не падает, напротив растет с каждым годом, хотя это очень затратно. Даже в Европе проекты подобного рода единичны», – отмечает Бактияр Адамжан.

Его слова подтверждаются и спросом на участие: попасть на Ballet International Gala мечтают практически все топовые артисты мира. И не только из-за репутации.

Такой подход к делу, гибкость и профессионализм делают Бактияра Адамжана востребованным на самых разных площадках. Он признается, что «не капризничает», но просит лишь то, что действительно важно для здоровья и формы.

«Если перелет больше пяти часов, я прошу бизнес-класс – иначе ноги и спина отекают. Это физиология, а не прихоть. Артист должен быть в форме, особенно на гастролях. Все остальное – отель, быт – мне не важно. Главное, чтобы можно было выспаться, и было чисто. Понимаете, карьера артиста балета очень быстро угасает, тем более, если мы начнем капризничать, думаю, нас очень быстро забудут. Еще приведу пример: агенты некоторых артистов иногда «перегибали палку», их исполнителей звали один раз на хороших условиях, а потом им отказывали, и солист оставался забыт. К счастью, я всегда нахожу общий язык со всеми, работаю напрямую и несу огромную ответственность за каждый выход на сцену», –пояснил собеседник.

Следующая остановка – Китай. В октябре Бактияра Адамжана пригласила лично прима-балерина мирового уровня, главная танцовщица Английского национального балета Алина Кожокару, которая проводит свои авторские вечера. Макао, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу – крупнейшие сцены Поднебесной станут ареной новых достижений нашего соотечественника.

«Мы познакомились на одном из гала. Она знала обо мне, слышала, что я надежный партнер. Посмотрела, как я танцую, и сказала: «Приглашу тебя, когда появится возможность». Слово сдержала, и вот в октябре я еду в Китай», – уточнил спикер.

Но гастроли – не все. Бактияр Адамжан смотрит в будущее шире: он хочет не только продвигать казахстанский балет в мире, но и сделать Казахстан точкой притяжения мировых звезд.