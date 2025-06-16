Ведущий солист «Астана Опера» выступит на зарубежных балетных сценах

Культура,Театр
101
Дана Аменова
корреспондент

В рамках гастрольного турне Бактияр Адамжан отправится в Японию, Австралию, Новую Зеландию и Китай

Фото: пресс-служба театра

Лето и осень 2025 года для ведущего солиста «Астана Опера» заслуженного деятеля Казахстана Бактияра Адамжана пройдут под знаком большого гастрольного турне – от Японии до Австралии, Новой Зеландии и Китая, сообщает Kazpravda.kz 

За этим маршрутом стоят не просто выступления, а признание высокого уровня казахстанского артиста на мировой арене.   

Уже 7 июля ведущий солист театра выйдет на сцену в японской Осаке в составе одного из самых престижных балетных проектов современности – «Роберто Болле и друзья».

В этот вечер на сцене встретятся звезды первой величины, а Бактияр Адамжан станет единственным представителем Центральной Азии. 

«Это не первое мое выступление с прославленным артистом Роберто Болле. Мы уже работали вместе в Италии, Омане, Хорватии, других странах. Но Япония – особый случай: Р. Болле представляет здесь свое имя, свою команду в рамках «Экспо-2025». И ему нужны лучшие. Я очень рад, что попал в этот список, значит, я соответствую уровню», – делится гордость казахстанского балета.

После Японии – Австралия. Со 2 по 29 августа Бактияр Адамжан выступит в Ballet International Gala VI, крупнейшем балетном турне Зеленого континента. География обширна: престижные залы Австралии, Новая Зеландия и звезды из ведущих театров мира – Берлинской оперы, Мариинского, American Ballet Theatre.

В программе – дуэты с Яной Саленко и молодой балериной из Брисбена Эбби Хансен, у которой подписан с сентября контракт с Венской оперой. Хедлайнером вечера объявлен Бактияр Адамжан.

«Ballet International Gala – для меня больше, чем проект. Это уже дружба. Я участвовал в первых четырех гала, и вот после перерыва в год возвращаюсь. Очень приятно, что меня помнят, приглашают. Этот проект не только открыл мне Австралию как танцовщику, но и влюбил в нее как в страну, здесь совершенно потрясающая природа, близкий по духу нам народ. Все здесь сделано для людей – особенно в Брисбене. Артистам организаторы создают невероятно комфортные условия, государство поддерживает культуру, уровень приема не падает, напротив растет с каждым годом, хотя это очень затратно. Даже в Европе проекты подобного рода единичны», – отмечает Бактияр Адамжан.

Его слова подтверждаются и спросом на участие: попасть на Ballet International Gala  мечтают практически все топовые артисты мира. И не только из-за репутации. 

Такой подход к делу, гибкость и профессионализм делают Бактияра Адамжана востребованным на самых разных площадках. Он признается, что «не капризничает», но просит лишь то, что действительно важно для здоровья и формы.

«Если перелет больше пяти часов, я прошу бизнес-класс – иначе ноги и спина отекают. Это физиология, а не прихоть. Артист должен быть в форме, особенно на гастролях. Все остальное – отель, быт – мне не важно. Главное, чтобы можно было выспаться, и было чисто. Понимаете, карьера артиста балета очень быстро угасает, тем более, если мы начнем капризничать, думаю, нас очень быстро забудут. Еще приведу пример: агенты некоторых артистов иногда «перегибали палку», их исполнителей звали один раз на хороших условиях, а потом им отказывали, и солист оставался забыт. К счастью, я всегда нахожу общий язык со всеми, работаю напрямую и несу огромную ответственность за каждый выход на сцену», –пояснил собеседник. 

Следующая остановка – Китай. В октябре Бактияра Адамжана пригласила лично прима-балерина мирового уровня, главная танцовщица Английского национального балета Алина Кожокару, которая проводит свои авторские вечера. Макао, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу – крупнейшие сцены Поднебесной станут ареной новых достижений нашего соотечественника.   

«Мы познакомились на одном из гала. Она знала обо мне, слышала, что я надежный партнер. Посмотрела, как я танцую, и сказала: «Приглашу тебя, когда появится возможность». Слово сдержала, и вот в октябре я еду в Китай», – уточнил спикер.

Но гастроли – не все. Бактияр Адамжан смотрит в будущее шире: он хочет не только продвигать казахстанский балет в мире, но и сделать Казахстан точкой притяжения мировых звезд.

«Сейчас работаю над тем, чтобы пригласить в нашу страну артистов с именем. У нас есть замечательный театр «Астана Опера», есть зритель, есть потенциал. Поэтому хочу сделать следующий шаг в сторону развития отечественного балета», – заключил Бактияр Адамжан, которого совсем недавно итальянский балетмейстер Луиджи Бонино назвал лучшим танцовщиком мира.  

#театр #балет #«Астана Опера» #Бактияр Адамжан #солист

Популярное

Все
Токаев произвел ряд назначений
Экс-директор КИСИ получил новую должность
Предприятия в Актюбинской области оштрафовали за незаконное использование подземных вод
Более чем на 800 млн тенге защитили права потребителей в Казахстане
В Испании и Италии потребовали от властей принимать меньше туристов
Казахстанские таеквондисты завоевали две «бронзы» на Гран-при в США
1,5 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области
Форум Power Central Asia + China запускает стратегические проекты
Строительство углехимического завода обсудил Премьер с китайским инвестором
Мошенник под видом турагента «заработал» 25 млн тенге в Уральске
Временные ограничения ввели в аэропорту Астаны
Казахстанцы завоевали несколько медалей на Этапе Кубка Азии по триатлону в Боровом
Более 200 тысяч казахстанцев получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту
В Алматинской области задержали общественницу
Область Жетысу подключилась к проекту против молодежной лудомании
Борт председателя КНР сопровождали казахстанские истребители
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области
Мошенничество в Казахстане: тревожная статистика и советы, как не стать жертвой
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту

Читайте также

Выставка к 100-летию Нургисы Тлендиева открылась в Париже
Прославленные музыканты представили столичным слушателям ше…
В Астане состоялась премьера спектакля «Күй»
Поэзия и наука у подножия Алтая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]