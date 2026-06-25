Величественная «Аида» украсит фестиваль «Опералия» в Астане

Фото: пресс-служба театра

С 26 по 28 июня в «Астана Опера» пройдут долгожданные показы легендарной оперы Джузеппе Верди «Аида» в постановке непревзойденного итальянского мастера Франко Дзеффирелли. В рамках международного музыкального фестиваля «Опералия» на сцену выйдет зарубежный и казахстанский состав звезд, а публику вновь ждет встреча с одним из самых монументальных спектаклей в истории мирового оперного театра, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается, «Аида» в «Астана Опера» - настоящее событие, которое столичная публика всегда ждет с особым нетерпением. Грандиозная постановка, перенесенная на казахстанскую сцену из миланского «Ла Скала» в 2014 году, каждый раз удивляет своей величественностью.

Чтобы воссоздать на сцене пышную красоту Древнего Египта времен фараонов, на сцене выстраивают многоэтажные, массивные, многослойные декорации грузоподъемностью 30 тонн. А 500 костюмов, сшитых по эскизам Маурицио Милленотти, превращают действие в живой музей древнего мира. В грандиозных массовых сценах задействовано более 400 артистов оперы, хора, балета и миманса.

В этом году постановка соберет на одной сцене блистательных солистов из Казахстана, Мексики, Италии и России.

27 июня партию царя Амонасро, отца Аиды, исполнит приглашенный солист из Мексики Карлос Альмагер - один из самых востребованных драматических баритонов современности, лауреат международных конкурсов в Испании, Бельгии и Португалии, обладатель национальных наград Мексики. Его репертуар включает ведущие партии Дж. Верди и Дж. Пуччини – Риголетто, Макбет, Симон Бокканегра, Набукко, Скарпиа («Тоска») и другие. К. Альмагер выступал на сценах Ковент-Гардена, Венской оперы, Немецкой оперы в Берлине, Арены ди Верона и многих других.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в постановке «Аиды» на сцене «Астана Опера». Амонасро – одна из самых интересных баритоновых партий Дж. Верди, поскольку в ней сочетаются величие монарха, отцовская любовь и глубокое страдание человека, чья родина повержена. Моя подготовка всегда начинается с глубокого изучения партитуры и текста: я стремлюсь постичь не только то, что он говорит, но и то, что он чувствует в каждый момент. На сцене я стремлюсь донести до публики человечность, внутреннюю силу и эмоциональную многогранность этого героя. Мне уже выпадала честь делить сцену с некоторыми из именитых коллег, приглашенных на этот фестиваль. Вместе с Джакомо Престиа, которым я искренне восхищаюсь как артистом и как человеком, мы исполняли «Аиду» в Ла-Корунье и «Аттилу» в Лас-Пальмас на Канарских островах. Кроме того, мы выступали в «Тоске» с Амади Лагой в Тиране. Это исполнители высочайшего класса, к которым я испытываю глубокое профессиональное и личное уважение», – говорит Карлос Альмагер.

Также мексиканский певец добавил, что для него большая честь стать участником фестиваля в театре «Астана Опера».

«От всего сердца желаю фестивалю грандиозного успеха и искренне благодарю публику за неизменную поддержку оперы и исполнительского искусства. Надеюсь, что наш спектакль «Аида» подарит зрителям незабываемые музыкально-эмоциональные впечатления, а этот оперный праздник продолжит объединять артистов и зрителей со всего мира», – заключил он.

В этот же вечер в партии коварной и страстной дочери фараона Амнерис выйдет Анастасия Болдырева (Россия - Италия), которую по праву называют одним из самых интересных меццо-сопрано своего поколения. Лауреат международных программ, победитель тура HSBC Young Artists, она сотрудничала с такими мастерами, как Зубин Мета, Риккардо Мути, Пласидо Доминго, Джанандреа Нозеда и Бернар де Бийи. В ее активе – выступления на престижнейших сценах мира – Арена ди Верона, театры Рима, Неаполя, Палермо и Карнеги-холл.

26 и 28 июня партию военачальника Радамеса исполнит Амади Лага (Италия – Франция). Франко-тунисский тенор начал оттачивать мастерство в Парижской консерватории. Среди его наиболее ярких ролей Калаф в «Турандот» (Шанхай, Пекин, Валенсия, фестиваль Пуччини), Каварадосси в «Тоске» и Дон Хосе в «Кармен» (Арена ди Верона) и многие другие. В репертуаре артиста, выступающего на ведущих сценах Европы, особое место занимают партии драматического тенора, включая, конечно, Радамеса.

Столичную публику, конечно, ждут и встречи с любимыми солистами. Партию Аиды исполнят ведущие голоса РК - заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина (26, 28 июня) и Улпан Аубакирова. Партию Амнерис – заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская, Гульжанат Сапакова (26, 28 июня), Радамес – Саян Исин (27 июня). Роль царя Египта – лауреат государственной Молодежной премии «Дарын» Шынгыс Расылхан (26, 28 июня) и Болат Есимханов.

Также на сцену выйдут Талгат Мусабаев (Амонасро 26 и 28 июня), Саргис Бажбеук-Меликян, Шынгыс Расылхан (Рамфис), а также ведущие солисты оперы, артисты хора, балета и миманса. Руководить симфоническим оркестром «Астана Опера» в эти дни будет народный артист Казахстана дирижер Абзал Мухитдин.

Напомним, что «Аида» - это гимн любви, преодолевающей смерть. Написанная по заказу египетского правительства к открытию Суэцкого канала, опера впервые была исполнена в Каире 24 декабря 1871 года, а затем с триумфом прошла в Милане. В этом монументальном полотне личная драма, полная острых коллизий, разворачивается на фоне пышных шествий и гимнов.

В образах жестоких жрецов Верди заклеймил ненавистное ему мракобесие церковников, которому противостоят душевная красота и нравственная стойкость Аиды и Радамеса: их любовь выдерживает все испытания, не отступая даже перед смертью.