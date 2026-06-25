Величественная «Аида» украсит фестиваль «Опералия» в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Чтобы воссоздать на сцене пышную красоту Древнего Египта времен фараонов, на сцене выстраивают многоэтажные, массивные, многослойные декорации грузоподъемностью 30 тонн

Фото: пресс-служба театра

С 26 по 28 июня в «Астана Опера» пройдут долгожданные показы легендарной оперы Джузеппе Верди «Аида» в постановке непревзойденного итальянского мастера Франко Дзеффирелли. В рамках международного музыкального фестиваля «Опералия» на сцену выйдет зарубежный и казахстанский состав звезд, а публику вновь ждет встреча с одним из самых монументальных спектаклей в истории мирового оперного театра, сообщает Kazpravda.kz 

Как отмечается, «Аида» в «Астана Опера» - настоящее событие, которое столичная публика всегда ждет с особым нетерпением. Грандиозная постановка, перенесенная на казахстанскую сцену из миланского «Ла Скала» в 2014 году, каждый раз удивляет своей величественностью.

Чтобы воссоздать на сцене пышную красоту Древнего Египта времен фараонов, на сцене выстраивают многоэтажные, массивные, многослойные декорации грузоподъемностью 30 тонн. А 500 костюмов, сшитых по эскизам Маурицио Милленотти, превращают действие в живой музей древнего мира. В грандиозных массовых сценах задействовано более 400 артистов оперы, хора, балета и миманса.

В этом году постановка соберет на одной сцене блистательных солистов из Казахстана, Мексики, Италии и России.  

27 июня партию царя Амонасро, отца Аиды, исполнит приглашенный солист из Мексики Карлос Альмагер - один из самых востребованных драматических баритонов современности, лауреат международных конкурсов в Испании, Бельгии и Португалии, обладатель национальных наград Мексики. Его репертуар включает ведущие партии Дж. Верди и Дж. Пуччини – Риголетто, Макбет, Симон Бокканегра, Набукко, Скарпиа («Тоска») и другие. К. Альмагер выступал на сценах Ковент-Гардена, Венской оперы, Немецкой оперы в Берлине, Арены ди Верона и многих других.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в постановке «Аиды» на сцене «Астана Опера». Амонасро – одна из самых интересных баритоновых партий Дж. Верди, поскольку в ней сочетаются величие монарха, отцовская любовь и глубокое страдание человека, чья родина повержена. Моя подготовка всегда начинается с глубокого изучения партитуры и текста: я стремлюсь постичь не только то, что он говорит, но и то, что он чувствует в каждый момент. На сцене я стремлюсь донести до публики человечность, внутреннюю силу и эмоциональную многогранность этого героя.

Мне уже выпадала честь делить сцену с некоторыми из именитых коллег, приглашенных на этот фестиваль. Вместе с Джакомо Престиа, которым я искренне восхищаюсь как артистом и как человеком, мы исполняли «Аиду» в Ла-Корунье и «Аттилу» в Лас-Пальмас на Канарских островах. Кроме того, мы выступали в «Тоске» с Амади Лагой в Тиране. Это исполнители высочайшего класса, к которым я испытываю глубокое профессиональное и личное уважение», – говорит Карлос Альмагер.

Также мексиканский певец добавил, что для него большая честь стать участником фестиваля в театре «Астана Опера».

«От всего сердца желаю фестивалю грандиозного успеха и искренне благодарю публику за неизменную поддержку оперы и исполнительского искусства. Надеюсь, что наш спектакль «Аида» подарит зрителям незабываемые музыкально-эмоциональные впечатления, а этот оперный праздник продолжит объединять артистов и зрителей со всего мира», – заключил он. 

В этот же вечер в партии коварной и страстной дочери фараона Амнерис выйдет Анастасия Болдырева (Россия - Италия), которую по праву называют одним из самых интересных меццо-сопрано своего поколения. Лауреат международных программ, победитель тура HSBC Young Artists, она сотрудничала с такими мастерами, как Зубин Мета, Риккардо Мути, Пласидо Доминго, Джанандреа Нозеда и Бернар де Бийи. В ее активе – выступления на престижнейших сценах мира – Арена ди Верона, театры Рима, Неаполя, Палермо и Карнеги-холл.  

26 и 28 июня партию военачальника Радамеса исполнит Амади Лага (Италия – Франция). Франко-тунисский тенор начал оттачивать мастерство в Парижской консерватории. Среди его наиболее ярких ролей Калаф в «Турандот» (Шанхай, Пекин, Валенсия, фестиваль Пуччини), Каварадосси в «Тоске» и Дон Хосе в «Кармен» (Арена ди Верона) и многие другие. В репертуаре артиста, выступающего на ведущих сценах Европы, особое место занимают партии драматического тенора, включая, конечно, Радамеса.

Столичную публику, конечно, ждут и встречи с любимыми солистами. Партию Аиды исполнят ведущие голоса РК - заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина (26, 28 июня) и Улпан Аубакирова. Партию Амнерис – заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская, Гульжанат Сапакова (26, 28 июня), Радамес – Саян Исин (27 июня).  Роль царя Египта – лауреат государственной Молодежной премии «Дарын» Шынгыс Расылхан (26, 28 июня) и Болат Есимханов.

Также на сцену выйдут Талгат Мусабаев (Амонасро 26 и 28 июня), Саргис Бажбеук-Меликян, Шынгыс Расылхан (Рамфис), а также ведущие солисты оперы, артисты хора, балета и миманса. Руководить симфоническим оркестром «Астана Опера» в эти дни будет народный артист Казахстана дирижер Абзал Мухитдин.  

Напомним, что «Аида» - это гимн любви, преодолевающей смерть. Написанная по заказу египетского правительства к открытию Суэцкого канала, опера впервые была исполнена в Каире 24 декабря 1871 года, а затем с триумфом прошла в Милане. В этом монументальном полотне личная драма, полная острых коллизий, разворачивается на фоне пышных шествий и гимнов.

В образах жестоких жрецов Верди заклеймил ненавистное ему мракобесие церковников, которому противостоят душевная красота и нравственная стойкость Аиды и Радамеса: их любовь выдерживает все испытания, не отступая даже перед смертью.

#театр #фестиваль #опера #Опералия #Аида

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Большое обновление
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Чистая вода для села
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Мастер слова
В Астане проходит чемпионат по судомоделизму
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта
Португалия побеждает, а Англия буксует
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Ученый, идущий в ногу со временем
Главное – выдержка
Сын своей земли
Ставка требует баланса
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Когда спадет жара в Казахстане
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Голос памяти
Алаколь встречает гостей
Премьеру спектакля по знаменитому роману «Кровь и пот» гото…
Спектакли на террасе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]