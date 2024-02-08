Верните кодексу профессионализм!

Общество
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Айгуль Турысбекова, Алматы

На расширенном заседании Правительства Глава государства высказал критику по поводу Градостроительного кодекса и поручил основательно доработать этот важный документ.

коллаж Натальи Ляликовой

Дело в том, что в недрах Министерства промышленности и строительства родился довольно сырой, по мнению отраслевых экспертов, законопроект, представляющий собой свод уже действующих норм и не содержащий новых подходов и решений.

К примеру, как отмечают представители Союза архитекторов Казахстана и эксперты архитектурно-градостроительного сообщества, в тексте проекта кодекса не сказано о необходимости единой градостроительной политики, комплексности застройки, без которых наши города, год от года теряя архитектурную и историческую индивидуальность, становятся неудобными для проживания.

По их мнению, недавнее землетрясение в Алматы актуализировало как проблему качества строительства, так и вопросы градостроительной планировки, которая также призвана обеспечивать комфорт и безопасность.

В законопроекте роль профессиональных архитекторов и градострои­телей в регулировании застройки городов, создании безопасных и комфортных условий проживания отнесена на второй план. А нормы, касающиеся проектирования в сейсмических зонах Казахстана описаны общими словами, недостаточно профессионально.

Между тем Президент давал конкретное поручение: создать концептуально новый документ – не строительный, а Градостроительный кодекс.

Градостроительство – это область архитектуры и строительства, комплексно решающая экономические, демографические, строительно-технические, транспортные, санитарно-гигиенические и эстетические задачи. Задача же строителей – строить качественно, что регламентировано строительными нормами и правилами. Существенная разница здесь очевидна.

Как утверждает первый вице-президент Союза архитекторов РК, заслуженный архитектор Казахстана Габит Садырбаев, при написании нынешнего варианта проекта кодекса не учтено мнение профессионального сообщества, которое с первых дней пыталось найти контакт с разработчиками. Им направлялись письменные предложения, но ни одно из них не вошло в документ.

– Зато в нем появились подробные статьи, касающиеся хозяйственной дея­тельности строительных компаний. Какое отношение это имеет к градострои­тельной деятельности? – задается резонным вопросом эксперт. – Так, целых четыре страницы в законопроекте занимает статья, разъясняющая положение о некой отраслевой СРО – саморегулируемой организации.

По словам заслуженного архитектора, за 30 лет в худшую сторону изменились многие строительные нормативы. В сфере градостроительства исчезла научная составляющая.

– К сожалению, статус отраслевых общественных организаций также упал ниже плинтуса, с их оценкой не хотят считаться. При доработке документа нужно включить в рабочую группу опытных представителей профессионального сообщества. В первую очередь необходимо проработать концепцию кодекса, содержание его глав и разделов, то есть преамбулу, в которой ставятся принципиальные задачи, – отмечает Габит Садырбаев.

На запрос «Казахстанской правды» в Министерство промышленности и строительства о том, почему вместо проекта Градостроительного кодекса появился документ с другим названием, редакция получила многостраничный пресс-релиз, где перечислены пре­имущества законопроекта, приложен перечень встреч с представителями строительного бизнеса. Однако в этом списке нет мнения Союза архитекторов и градостроителей.

Почетный архитектор РК, академик Меж­дународной академии архитектуры, руководитель ТОО «ГРАДО» Аркенжан Маметов считает, что недавнее землетрясение в Алматы показало неготовность города к обеспечению безопасности населения и ликвидации возможных негативных последствий. Все вопросы безопасного функционирования населенных пунктов должны закладываться на уровне разработки генеральных планов, проведения подготовительных научно-технических и инженерно-изыскательских работ.

– Данный проект кодекса больше ориентирован на развитие строительства, – убежден он.

Такого же мнения придерживается док­тор архитектуры, профессор Института архитектуры и строительства Satbayev University Алексей Абилов. По его словам, закон, регулирующий отношения в сферах архитектуры, градострои­тельства и строительства, является жизненно необходимым документом для казахстанского общества. Предлагаемый же проект кодекса по многим позициям не соответствует современным глобальным вызовам, поскольку главным образом ориентирован на интересы крупного строительного бизнеса.

Этот вариант отодвигает на второй план сферу архитектурно-градостроительной деятельности, которая опирается на принципы устойчивого развития, интересы человека и создание гуманной, ориентированной на потребности широких слоев населения комфортной и безопасной среды.

Ученый предлагает избавиться от чрезвычайно запутанной структуры проекта кодекса, изобилия второстепенных и не относящихся к разрабатываемому документу глав и статей, которые регулируются другими действующими законами РК и появление которых вы­звано интересами отдельных «игроков» на поле строительного бизнеса.

#Правительство #расширенное заседание #Градостроительный кодекс

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