Вероятную причину отравления детей в Карагандинской области озвучила Ажар Гиният

Поручения, Правительство, Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По информации министра здравоохранения Ажар Гиният, наиболее вероятной причиной состояния детей из Центра оказания ССУ Карагандинской области является острое отравление токсическим веществом неясного генеза.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства сделал ряд поручений в связи с ЧП с детьми в Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Выступая вне повестки заседания правительства, министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о текущей ситуации после массового отравления детей в интернате.

Так, по информации Гиният, из 14 детей, поступивших из Центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, на сегодня 6 детей остаются в реанимации.

«У 4-х детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой. Состояние у 2-х детей остается крайне-тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена неврологическим дефицитом, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью.

7 детей выписаны в удовлетворительном состоянии и в настоящее время они находятся под наблюдением врачей Центра», – сообщила министр.

По ее словам, с момента поступления информации о данном инциденте Минздравом в экстренном порядке организован выезд ведущих республиканских детских реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, врачей-токсикологов.

Также обеспечено оказание интенсивной терапии, организованы расширенные консилиумы профильных специалистов республиканского и областного уровней, продолжается мониторинг состояния пострадавших детей и оказание им медицинской помощи.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля продолжает противоэпидемические мероприятия и расследование.

На основании результатов предварительного эпидемиологического расследования, данных лабораторных и инструментальных методов исследований, характера развития заболевания, пищевое групповое отравление и инфекционные заболевания, по словам Гиният, исключены.

Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза.

«В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Состояние детей находится на особом контроле министерства», – заключила Гиният.

Премьер-министр поручил держать на особом контроле состояние детей и после выписки.

«Акиматам нужно усилить контроль за обеспечением безопасности детей, находящихся в интернатных, медико-социальных учреждениях», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем, министерству внутренних дел Алихан Смаилов поручил тщательно провести следственные мероприятия по выявлению точных причин произошедшего и виновных.

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