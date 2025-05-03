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В Карагандинской области осталось всего восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы они получат материальную помощь в размере 5 млн тенге. Средства будут выделены из местного бюджета.

Без внимания не останутся и другие карагандинцы, приближавшие Победу. Узники концлагерей, которых в регионе всего 29, выплатят по 200 тысяч тенге. Пособие в таком же размере получат жители блокадного Ленинграда. Их в Карагандинской области осталось десять. Труженикам тыла к 9 мая перечислят по 100 тысяч тенге. Жены и вдовы фронтовиков, погибших в годы войны, получат от государства по 50 тысяч тенге.

Отметим, что Карагандинский областной маслихат установил для ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто к ним приравнен, дополнительную меру поддержки – санаторно-курортное лечение. Расходы на него возмещаются из местного бюджета. В 2025 году размер компенсации составляет 305 тысяч тенге на 14 дней санаторно-курортного лечения.