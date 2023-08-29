Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области

Значительный объем вейпов уничтожил департамент агенства РК по финансовому мониторингу по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге.

"В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено 3 аналогичных факта. Общее количество изъятых вейпов составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 млн тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.

После вынесения приговоров по уголовным делам департамент АФМ уничтожит указанные вейпы.

Напомним, что в Жамбылской области осудили мужчину за незаконный ввоз в Казахстан электронных сигарет и вейпов под видом другого товара.

Ранее вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в Казахстане.

Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.

"Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками", – заявил Дудник.

По данным Минздрава, в 2018 году 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте 13-15 лет пробовали устройства со специфичным паром – вейпы. В 2022 году эта цифра выросла: 17,6% мальчиков и 9,6% девочек уже курили электронные сигареты. Количество тех подростков, кто впервые попробовал их, увеличилось на 3,6%.

Санэпидслужба Казах­стана провела свое исследование вейпов и выяснила, что никотина в курительных смесях больше в 68-70 раз, чем в обычной сигарете. Более того, не до конца изучен химический состав ароматизаторов в вейпах.