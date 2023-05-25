За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области

В Жамбылской области осудили мужчину за незаконный ввоз в Казахстан электронных сигарет и вейпов под видом другого товара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами.

В грузовых отсеках машин обнаружили почти 50 тысяч вейпов без разрешительных и сопроводительных документов более чем на 50 млн тенге.

Решением суда эти электронные сигареты уничтожат в виду несоответствия ГОСТу.

Нарушитель же за незаконный ввоз электронных сигарет и вейпов получил год ограничения свободы.