Вход в казахстанские нацпарки для детей сделали бесплатным

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В Казахстане особое внимание в рамках обновленного законодательства уделяется детскому и экологическому отдыху. Для детей до 18 лет введен бесплатный вход в национальные парки. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает Kazpravda.kz

Он пояснил, что данная мера призвана повысить доступность внутреннего туризма, а также позволит более эффективно организовать досуг подрастающего поколения в период каникул.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что природные территории страны пользуются растущим интересом у граждан и иностранных гостей. По его словам, в 2024 году особо охраняемые природные территории посетили 2,8 млн человек, а в 2025-ом этот показатель достиг 3,7 млн человек. Таким образом, рост составил около 900 тыс. посетителей. Основной потенциал сегодня сосредоточен в национальных парках, на территории которых действуют 179 туристских маршрутов и 42 экологические тропы.

Кроме того, в рамках реализации инициативы Главы государства «Таза Казакстан» в регионах реализуется программа «Чистый туризм», направленная на формирование культуры правильного обращения с отходами. После успешной апробации в национальных парках Шарын и Көлсай көлдері, проект расширили на Іле-Алатау, Алтын-Емель, Қаркаралы, Сайрам-Өгем, Көкшетау, Баянауыл и Бурабай.